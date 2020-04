Gemeenten overwegen gratis mondmaskers voor alle inwoners Toon Verheijen

21 april 2020

16u30 10 Brasschaat De gemeenten Brasschaat, Kapellen, Kalmthout, Essen en Wuustwezel - die samen de Eerstelijnszone Noorderkempen vormen - overwegen om voor alle inwoners een mondmasker aan te kopen. Hoe dat precies zal moeten gebeuren, moet nog bepaald worden.

Enkele steden en gemeenten hebben beslist om inwoners een gratis herbruikbaar mondmasker te geven. Dat is onder andere het geval in Leuven. De burgemeester van Leuven wil zo een eventuele heropflakkering van besmetting voorkomen wanneer de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen in werking treedt. “We hebben al eerste keer virtueel vergaderd met de Eerstelijnszone Noorderkempen”, zegt Karina Hans (N-VA), schepen in Brasschaat, die zetelt in de cluster openbare besturen. “We bekijken of we het alle vijf op dezelfde manier kunnen doen. Volgens de verantwoordelijken van Klina is een gewoon stoffen masker dat je kan uitwassen op 90 graden voldoende voor de man in de straat.”

Verenigingen

Het voorstel is om het per gemeente te bekijken. Karina Hans zelf denkt om de verenigingen erbij te betrekken. “Zij hebben heel wat activiteiten die voor inkomsten zorgen zien wegvallen”, zegt Karina Hans. “Op die manier zouden we ze weer een beetje kunnen steunen. We zouden voor de mondmaskers dan een kleine bijdrage vragen waarvan we dan een deel aan de verenigingen zouden doorstorten.”

Think Pink

De gemeente Kalmthout gaat voluit voor 20.000 mondmaskers , dus eentje voor elke inwoner. Maar Lukas Jacobs (CD&V) is nog niet overtuigd omdat via de verenigingen te laten verlopen. “We bekijken maandag in het college van burgemeester en schepenen hoe we het zullen aanpakken. Onder meer Think Pink heeft ons al aangeschreven. Zij zouden bijvoorbeeld binnen de twee weken kunnen leveren én je steunt er nog eens een goed doel mee. Maar er zijn nog andere mogelijkheden.”