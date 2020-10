Gemeentebestuur stelt vijf nieuwe deelwagens voor: “Inzetten op klimaatvriendelijke mobiliteit” Ben Conaerts

11 oktober 2020

14u32 0 Brasschaat Het gemeentebestuur van Brasschaat wil binnenkort nagenoeg in elke wijk permanent een elektrische deelwagen ter beschikking stellen van de inwoners. Zondag werden alvast de eerste van vijf nieuwe deelwagens in ontvangst genomen en voorgesteld.

Brasschaat deelt, buiten de werkuren, al een tijdje zijn elektrische dienstwagens met de inwoners. Maar nu schakelt het gemeentebestuur nog een versnelling hoger met de ingebruikname van vijf nieuwe elektrische deelwagens. De wagens werden aangekocht voor een totaalbedrag van 113.486,19 euro, waarvan 95.362,23 euro werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, en worden gedeeld via Partago.

Met de aankoop zal binnenkort nagenoeg in elke wijk permanent een elektrische deelwagen ter beschikking staan van de inwoners. De wijk Kaart bijt de spits af, de deelwagen zal te vinden zijn op het Kaartseplein. Daarna volgen de wijken Centrum, Maria-ter-Heide, Mariaburg en Driehoek. De standplaatsen worden later bekendgemaakt.

Speerpunt

“De aankoop is een concrete actie om ons engagement binnen het burgemeestersconvenant 2030 waar te maken”, zegt schepen van Mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA). “Als ondertekenaar engageren we ons ertoe om klimaatverandering tegen te gaan en maatregelen te nemen om de effecten ervan op te vangen. Klimaatvriendelijke mobiliteit is één van de zeven speerpunten binnen het convenant waarop we de komende jaren verder inzetten.”

Om de inwoners de weg te doen vinden naar de deelwagens, lanceerde de gemeente een wedstrijd die nog loopt tot 16 december 2020. Deelnemen is eenvoudig: je neemt afscheid van je privéwagen en levert je nummerplaat in. Dan vul je een deelnemingsformulier in op de gemeentelijke website. Uit de inzendingen worden drie winnaars geloot, die elk een deelwagenabonnement ter waarde van 250 euro én 300 euro rijtegoed ontvangen.