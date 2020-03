Gemeentebesturen, scholen en AZ Klina blijven voorlopig rustig onder het ‘corona-alarm’ Toon Verheijen

02 maart 2020

21u06 0 Brasschaat Het coronavirus heeft nu ook officieel ons land bereikt, maar van paniek of ongerustheid bij scholen en gemeentebesturen is voorlopig nog geen sprake. Iedereen legt wel extra de nadruk op hygiëne. Ook het AZ Klina is klaar om eventueel patiënten op te vangen. “We zijn weken geleden al gestart met de voorbereidingen”, zegt Joanne De Roeck van AZ Klina.

Basisschool Wilgenduin in Kalmthout heeft afgelopen weekend nog de nodige instructies en berichtgeving rondgestuurd. “We gaan de richtlijnen ook duidelijk bespreken met de leerlingen”, zegt directeur Raf Fransen. “Het gaat dan om het wassen van de handen, niezen of hoesten in de holte van de elleboog, thuisblijven als je ziek bent en papieren zakdoekjes gebruiken. Aan de ouders hebben we gevraagd om wanneer ze uit risicogebieden komen, ze zich tot de huisarts willen wenden en we vragen om hun kinderen qua gezondheid nauwlettend op te volgen en indien nodig de huisarts te contacteren. Tot hiertoe hebben we enkel reacties gekregen van ouders van wie de leerlingen tijdens de vakantie niet op vakantie zijn geweest maar wel ziek waren.” De school blijft wel waakzaam. “Bij eventuele symptomen gaan we sneller ingrijpen dan anders”, zegt Fransen nog. “Dan bellen we de ouders en vragen we hen meteen contact op te nemen met de huisarts. Wat betreft ons buitengewoon onderwijs: naar onze leerlingen toe die veel verzorging nodig hebben zorgen wij ervoor dat we nog meer dan anders de juiste hygiënische maatregelen toepassen, zowel ter bescherming van onze leerlingen als onze leerkrachten.”

Zeep

De directie van de Sint-Michielschool/Klavertje 3 in Brecht neemt voorlopig ook geen extreme maatregelen. “Wij hebben een nieuwsbrief meegegeven waarin de do’s en don’ts staan. Verder is de zeep aangevuld, affiches handen wassen en correct niesadvies per klas bezorgd”, zegt Wim Mertens. In het Heilig Hart Instituut van Kalmthout leggen ze de klemtoon ook op hygiëne. De kleuterschool van VBS Maria Middelares in Sint-Job-in-’t-Goor telt wel meer afwezigen dan andere jaren, maar nog niet verontrustend. “Wij hebben affiches opgehangen in de school en aan de leerkrachten gevraagd om deze met de kinderen te bespreken”, zegt directeur Filip Van Herck. “De zeepdispensers worden geregeld nagekeken en aangevuld. We voorzien ook handpompjes met handontsmetting voor de leerkrachten. Op een paar e-mails na hebben we geen reacties van bezorgde ouders gekregen.”

Handontsmetting

Op Gitok in Kalmthout hebben ze zowel het eerste lesuur van de dag als het eerste lesuur van de namiddag de voorzorgsmaatregelen overlopen met de leerlingen. Basisschool Erasmus in Essen volgt de situatie op de voet net als Triangel in Wuustwezel. “Vanuit de ouders zijn er ons erg weinig vragen gesteld en is niet gebleken dat er veel ongerustheid is. Een enkele leerling die zelf handontsmetting bij zich heeft, dat wel”, zegt directeur Roel Everaert. “We hebben de affiches die ons aangereikt zijn vanuit het departement gebruikt om aan de leerlingen van de lagere school het handen wassen extra te stimuleren. Voor de kleuters gebruiken we al enige tijd de affiches van ‘handige Hans’ .

Gemeentebesturen

De gemeente Essen neemt vooral maatregelen op vlak van communicatie en voorlichting. We roepen al onze medewerkers op tot voorzichtigheid en alertheid en om de gangbare tips om besmetting te voorkomen ook te gebruiken. Hier en daar is er een enkele collega die voorlopig liever geen handjes meer schudt”, zegt Tom Van Caelenberge van de communicatiedienst in Essen. “Onze inwoners informeren we via de website en de sociale media. We hebben aan alle openbare gebouwen in Essen de officiële ‘corona-affiche’ uitgehangen, met daarop een overzicht van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.” Ook in buurgemeente Kalmthout worden de affiches overal verspreid. “Voor de diensten waar er meer aandacht dient te zijn omwille van kwetsbare doelgroepen zoals kinderopvang, dienstencentrum en thuiszorg volgen we de specifieke richtlijnen op van het Agentschap Zorg en Gezondheid”, klinkt het daar.

AZ Klina

Het AZ Klina is ook voorbereid. “Wij hebben een speciaal comité dat al weken de situatie opvolgt en voorbereidt”, zegt woordvoerster Joanne De Roeck. “We hebben ons pandemieplan en volgen ook de richtlijnen van de Vlaamse en federale overheid goed op. We roepen de mensen wel op om niet massaal naar het ziekenhuis te bellen of te komen, maar in eerste instantie vooral de huisarts te raadplegen zodat we onze spoeddienst voor de echte spoedgevallen kunnen gebruiken. Maar moesten er dus patiënten bij ons opduiken, dan zal die via een afzonderlijk traject naar een isolatiekamer gebracht worden.”