Gemeente zoekt vrijwilligers voor plaatsen, versieren en verwijderen van kerstbomen in winkelcentrum Toon Verheijen

18 november 2019

13u34 0 Brasschaat De gemeente gaat op zoek naar vrijwilligers die begin december de winkelzone in het centrum mee willen onderdompelen in de kerstsfeer. Het gaat om de plaatsing van alles samen zo’n zestig kleine kerstbomen. Vrijwilligers krijgen er een vergoeding van 34,71 euro voor.

Wie mee wil helpen bij het plaatsen van de kerstbomen moet zich op 7 december vrij kunnen maken tussen 6 en 9 uur. Samen met de leverancier en vier vrijwilligers worden de kleine kerstbomen in pot op 60 verschillende locaties op de Bredabaan in het centrum geplaatst. Er is een korte briefing voorzien om 6u op het gemeentehuis. Voor de decoratie van de kerstbomen kan je je vrijmaken op 7 december van 7.30 tot 10.30 uur uur tijdens de ochtend. Samen met een medewerker van de gemeente en 5 andere vrijwilligers decoreer je 10 kleine kerstbomen op verschillende locaties op de Bredabaan in het centrum. De decoratie bestaat uit aanbrengen van een jute aankleding met striklint rond de pot van de boom en strikken in de boom. Er is een korte briefing voorzien om 7u30 op het gemeentehuis.

Voor het verwijderen van decoratie uit de kerstbomen kan je je vrijmaken op 11 januari 2020 van 7.30 tot 10.30 uur. Wie wil meedoen, moet een e-mail sturen naar ikdoemee@brasschaat.be.