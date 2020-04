Gemeente verzamelt 155 handelaars op één website Toon Verheijen

10 april 2020

16u50 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat heeft de website De gemeente Brasschaat heeft de website http://www.ikkoopinbrasschaat.be gelanceerd. Op de site staan 155 handelaars gebundeld die nog actief zijn tijdens de coronacrisis.

“We hebben de site gemaakt om de samenhorigheid te verhogen én onze lokale Brasschaatse handelaars en horeca te ondersteunen in deze coronatijden”, zegt schepen Carla Pantens (N-VA). “ Op die manier proberen we ondernemers een handje te helpen én bieden we onze inwoners een platform waar men alle online winkels en take away initiatieven gebundeld terugvindt. Veel winkels en horecazaken zien door de coronamaatregelen een aanzienlijk deel van hun omzet dalen. Verschillende handels- en horecazaken namen dan ook het initiatief nu online shoppen aan te bieden, bij sommigen bestond die mogelijkheid al. Nu kan iedereen het op één plaats terugvinden.”

De website bundelt niet minder dan 155 handelaars waar u online kan shoppen, take away kan bestellen of cadeaubons kan aankopen. Ook Brasschaatse markthandelaars kunnen zich via de website melden om toegevoegd te worden.