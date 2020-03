Gemeente verdedigt verkeersmaatregelen na wegverzakking Lage Kaart: “Omleiding werd massaal genegeerd dus we moesten wel ingrijpen” Toon Verheijen

05 maart 2020

17u30 0 Brasschaat De verkeersmaatregelen die de gemeente heeft genomen naar aanleiding van de wegverzakking aan de Lage Kaart, vallen niet in goede aarde. Onnodige files, nog meer verkeer op de nu al verzadigde Bredabaan. Het zijn maar enkele van de kritieken. Maar de gemeente verdedigt de beslissing. “We moesten iets doen om de herstellingen veilig te laten verlopen”, klinkt het.

De wegverzakking op de Lage Kaart werd vastgesteld op 26 februari. De gemeente besliste om de Lage Kaart af te sluiten tussen de Guyotdreef en de Augustijnslei om de werken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Plaatselijk verkeer is uiteraard nog altijd toegelaten, maar doorgaand verkeer moet omrijden via de Bredabaan. “Maar uit controles van de politie bleek dat de omleiding eigenlijk massaal genegeerd werd”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Om het sluipverkeer tegen te houden én de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen, hebben we beslist om op de Hoge Kaart enkel nog plaatselijk verkeer toe te laten van de Guyotdreef tot aan de Schagendreef.” De gemeente liet ook obstakels op de Schagendreef plaatsen om het sluipverkeer onmogelijk te maken.

Kritiek

De kritiek op de werken is niet min vooral door nog meer files op de Bredabaan en de Guyotdreef die het verkeer amper kan slikken. Heel wat inwoners smeken dan ook om de Hoge Kaart terug open te stellen. De gemeente wil daar echter niet van weten. “Bij wegenwerken organiseren we omleidingswegen zoveel mogelijk af naar grotere verbindingswegen om de verkeersdruk in woonstraten te beperken en de veiligheid niet in gedrang te brengen”, zegt de gemeente. “De Lage Kaart is zelf een verbindingsweg en als daar wegenwerken plaatsvinden is het vanzelfsprekend dat dat zijn impact heeft. Verbindingswegen zijn immers bestemd om veel en ook zwaar verkeer te verwerken. De keuze om Guyotdreef-Bredabaan-Augustijnslei te nemen was de enige logische.”

Negeren

Maar de omleiding werd duidelijk niet door iedereen geapprecieerd met massale overtredingen tot gevolg. “We konden niet anders dan ingrijpen”, klinkt het. “We hebben daarbij echt wel verschillende opties overwogen. Het afsluiten van de Schagendreef ter hoogte van de Hoge Kaart bezorgt heel wat bewoners een grote omleiding, maar het is de meest veilige optie voor iedereen.”

Wat waren de andere opties die de gemeente uiteindelijk niet heeft weerhouden?

1. Wel verkeer over de Hoge Kaart en Schagendreef met uitzondering van plaatselijk verkeer: uit veiligheidsoverwegingen vooral naar fietsende schoolkinderen toe is die optie niet weerhouden. “Verkeer vanuit de Schagendreef heeft voorrang op de Lage Kaart, en dat geldt ook voor fietsers. Het fietspad op de Lage Kaart wordt vaak gebruikt, zeker door kinderen en jongeren op weg naar school. De fietsoversteek Lage Kaart/Schagendreef zou te veel onder druk komen te staan bij het openhouden van de Schagendreef. Dat neemt een sterk verhoogd risico met zich mee op fietsongevallen met mogelijk zware verwondingen. Uit ervaring weten we dat zwaar vervoer een opgelegd doorgangsverbod vaak bewust negeert. De onvermijdelijke aanwezigheid van zwaar vervoer verhoogt het gevaar alleen maar.

2. Afsluiten Schagendreef en Hoge Kaart dubbelrichting maken tot aan de Hoogboomsesteenweg met uitzondering voor zwaar verkeer: te veel veiligheidsrisico’s : “Verkeer vanuit de Hoge Kaart heeft voorrang op het verkeer op de Hoogboomsteenweg. Op de Hoogboomsteenweg loopt een dubbelrichtingsfietspad dat vooral in de ochtend- en avondspits druk gebruikt wordt. Alle verkeer van de Lage Kaart volledig afleiden naar de Hoge Kaart, houdt onmiskenbaar hoge veiligheidsrisico’s in op levensbedreigende ongevallen door het kruisen van dat dubbelrichtingsfietspad.Personenwagens kunnen bovendien door de versmalling onmogelijk elkaar kruisen op de Hoge Kaart ter hoogte van de Schagendreef.

3. Hoge Kaart volledig afsluiten: te grote impact voor de bewoners : “Het zou wellicht de meest veilige en duidelijke maatregel zijn, maar de impact op de omgeving en de lokale bewoners zou hierdoor veel te groot worden.”

Meningen verdeeld

De meningen over de beslissing blijven verdeeld. Niet alleen bij buurtbewoners, maar ook bij de oppositie. “De gemeente blijft dus volharden in haar slechte beslissing en probeert die nu met crisiscommunicatie een beetje uit te leggen. Dit betekent de volgende twee weken een massa verkeersellende. Ze zouden beter hun beslissing veranderen. Het dubbelrichting maken van de Hoge Kaart is wel degelijk mogelijk. Het klopt dat dit niet evident is maar het gaat om een tijdelijke onvoorziene omstandigheid. Vroeger, toen ik als tiener naar de muziekschool fietste, was de Hoge Kaart dubbelrichting. Het is dus mogelijk”, aldus Niels de Kort.