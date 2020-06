Gemeente trekt 300.000 euro extra uit voor sociaal zwakkeren Toon Verheijen

10 juni 2020

Brasschaat De gemeente Brasschaat trekt een extra budget uit van 300.000 euro om ook de sociaal zwakkeren te ondersteunen in de gemeente Brasschaat. De voorbije weken werd de gemeente overstelpt met (hulp)vragen, maar ondertussen is de toestand weer wat genormaliseerd.

Na het uitbreken van de coronacrisis en de start van de lockdown stond de telefoon bij de gemeente en de sociale dienst bij momenten roodgloeiend. Ondertussen is de toestand sinds een twee weken weer normaal, maar schepen voor Maatschappelijk Welzijn Karina Hans (N-VA) verwacht een nieuwe piek. “Tegen de wintermaanden verwachten we opnieuw heel wat hulpvragen tot ondersteuning voor werkzoekenden en sociaal kwetsbaren. Daarom willen we nu reserve opbouwen om al die noodvragen te kunnen ondersteunen.”

21-puntenplan

De gemeente heeft het opgestelde actieplan ondertussen uitgewerkt tot een 21-puntenplan met een sociale insteek en elk punt krijgt een eigen budget. Zo gaat er geld naar extra ondersteuning voor vrijwilligers, psychologische ondersteuning, een extra uitbetaling van de mantelzorgpremie, kinderopvang, laptops voor kwetsbare gezinnen, belrondes naar eenzame personen, ondersteunen van vaste kosten zoals huur en energie en maaltijdbonnen.