Gemeente plant overleg om overlastproblematiek in Het Leeg aan te pakken: politie voerde in 2019 al meer dan 250 patrouilles uit Toon Verheijen

01 oktober 2019

12u04 0 Brasschaat Nachtlawaai, dealen of beschadigingen. De gemeente en politie kregen de voorbije weken en maanden meermaals klachten vanuit de wijk Het Leeg-Rietbeemden. De politie heeft de voorbije maanden tientallen patrouilles gedaan en schreef ook al enkele processen-verbaal uit. Binnenkort is er een overleg gepland tussen verschillende partijen om het probleem nog beter in kaart te brengen.

De problemen in de wijk Het Leeg zijn al een tijdje aan de gang. Oppositieraadslid Luc Van der Schoepen kaartte de problematiek aan omdat een aantal buurtbewoners aanvoelt dat het probleem niet ernstig genomen wordt. “De overlast zou vooral veroorzaakt worden door een groepje jongeren”, zegt Van der Schoepen. “Drugsdealen, nachtlawaai en wat nog allemaal. Hopelijk kan de politie er iets aan doen.”

Schepen Philip Cools beklemtoont dat de problematiek meer dan bekend is. “Alleen in 2019 al zijn er zes processen-verbaal opgesteld”, zegt Cools. “Het ging inderdaad om nachtlawaai, drugs, sluikstorten en vandalisme. Drugsdealen is wel een moeilijk gegeven als dat niet meteen gesignaleerd wordt. We kregen het voorbije jaar ook vijf meldingen van overlast door hangjongeren waaronder een vechtpartij bijvoorbeeld. Tussen april en juli van dit jaar zijn er niet minder dan 157 gerichte patrouilles geweest in de wijk. De maanden erna ook nog eens een kleine honderd. Het is dus zeker niet zo dat de zaak niet serieus genomen wordt. Tijdens de wijkbabbel zijn we ook aangesproken door buurtbewoners. Daarom plannen we binnenkort een overleg met de wijkagent, de sociale woonmaatschappij De Voorkempen, de buurtbewoners en ik als schepen. Zo krijgen we nog een beter zicht en kunnen we misschien gerichter ingrijpen.”