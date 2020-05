Gemeente lanceert ‘de Brasbon’: zes maanden geldig bij lokale handelaars Toon Verheijen

27 mei 2020

10u13 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat lanceert een nieuwe cadeaubon: de ‘Brasbon’. Die is 10 euro waard. Wie er twee koopt, krijgt er een derde gratis bij. Het gemeentebestuur hoopt de inwoners zo te stimuleren om lokaal te kopen. Er wordt daarnaast zo’n 350.000 euro geïnvesteerd in de lokale economie.

De lokale economie krijgt zware klappen tijdens de coronacrisis. In Brasschaat zijn de voorbije weken concrete maatregelen uitgewerkt om die lokale economie te steunen. “Een van de nieuwe initiatieven is de brasbon die vanaf begin juni te koop is”, zegt schepen van Ondernemen Carla Pantens (N-VA). “De Brasbon is 10 euro waard en is zes maanden geldig”, zegt Pantens. “De verkoop start 2 juni en duurt tot de voorraad op is. De Brasbon kan in de winkels uitgegeven worden tot eind november 2020. Met deze bon willen we onze eigen inwoners stimuleren om op korte termijn de bon te besteden bij onze lokale handelaars die verplicht moesten sluiten. Op die manier zorgen we ook weer voor een financiële injectie in onze economie. Koop je 2 bonnen van 10 euro dan krijg je er één gratis bovenop. Per persoon (18+) kunnen er maximaal 2 Brasbonnen aangekocht van telkens 10 euro.”

Bedenkingen

Het idee van de Brasbon wordt gedragen door de volledige gemeenteraad, maar Niels de Kort van CD&V heeft wel bedenkingen. “ Het is zeker een goed idee, maar we vinden het jammer dat er maar voor 3.500 personen een pakket wordt voorzien”, zegt Niels de Kort. “Dat is nog geen 10 procent van het totale aantal inwoners. Werkende mensen gaan de kans niet hebben om erbij te zijn. Jonge ouders hebben momenteel echt de handen vol: (thuis)werken, kinderen naar school brengen, preteaching... die mensen zullen geen tijd hebben om een Brasbon te kopen.”

Nog maatregelen

De gemeente heeft daarnaast nog een reeks maatregelen getroffen. Zo vertrekt bijna elke week een nieuwsbrief met een update van de coronamaatregelen en tips. Daarnaast is ook www.ikkoopinbrasschaat.be opgericht. De website geeft een overzicht van een 200-tal handelaars waar men online kan shoppen of een maaltijd bestellen. Dit aantal groeit nog elke dag. Brasschaatse ondernemers kunnen zich hiervoor nog altijd registreren en aansluiten. Dit is volledig kosteloos. Handelaars zullen ook een premie van 250 euro krijgen als tegemoetkoming voor de extra veiligheidsmaatregelen die ze hebben moeten nemen. Horecazaken zullen 500 euro krijgen.

Concessies

De vergoedingen die de gemeente krijgt voor ondernemers die hun zaak in een gemeentelijk gebouw hebben, zijn tijdelijk stopgezet. “Met dit voorbeeld wilde het bestuur ook andere eigenaars van handelspanden sensibiliseren om samen met hun huurder te kijken naar mogelijke tijdelijke huuraanpassingen”, zegt schepen Pantens. “Via verschillende communicatiekanalen werden de eigenaars hierin aangesproken.”

Drie extra pakjesautomaten

Op vraag van de ondernemers heeft het gemeentebestuur besloten om het aantal pakjesautomaten van Bpost (Cubee) op haar grondgebied uit te breiden met drie. Dat zijn afhaalpunten die 24/24 toegankelijk zijn en waar de consument het pakje dat hij online heeft besteld kan ophalen via een code die hij van de handelaar heeft gekregen.

Heropening

Voor de heropening van de winkels werden ook heel wat maatregelen genomen zoals de nodige signalisatie in het straatbeeld. Zo werden er borden geplaatst met de veiligheidsmaatregelen, werden er wachtstippen op het voetpad aangebracht, werden affiches aan de winkels bezorgd. Op de markt is een circulatieplan met éénrichtingsverkeer van toepassing en een automatisch telsysteem zorgt ervoor dat het maximaal aantal toegestane klanten niet overschreden wordt.