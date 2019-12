Gemeente investeert 60 miljoen euro: wegeniswerken goed voor 20 miljoen euro Vermelding verkoop speelbos in Maria-ter-Heide zet kwaad bloed Toon Verheijen

17 december 2019

13u15 2 Brasschaat De gemeente Brasschaat gaat tot 2025 niet minder dan 60 miljoen investeren. De zwaarste dossiers zijn het scholenproject Kaart (6,75 miljoen euro) en de heraanleg van het Armand Reusensplein (3,5 miljoen euro). De belastingen blijven hetzelfde. “Het is misschien ambitieus, maar we vinden het vooral een realistische meerjarenplanning”, zegt burgemeester Philip Cools (N-VA).

Het meest opvallende project is het scholenproject in Kaart. Daar komen twee nieuwe scholen en worden ook woningen voorzien. Een project waarvoor de gemeente in 2020 zo’n 2 miljoen euro uittrekt en in 2021 nog eens 4,7 miljoen euro. “Maar uiteindelijk zal het voor ons budgetneutraal zijn omdat er ook subsidies tegenover staan en we grondaandelen verkopen”, zegt Philippe Cools. “Belangrijk is ook dat het bestaande bos én de zaal Berkenhof bewaard blijven.” Er wordt ook geld gepompt in sport, jeugd en cultuur. Zo gaat er 250.000 euro naar het scoutslokaal van Jobertus en ook andere jeugdinfrastructuur kan jaarlijks rekenen op 50.000 euro. Fusieclub Excelsior Mariaburg krijgt dan weer 286.000 euro. Tenslotte is er de uitvoering van het Masterplan Park waardoor er 2,7 miljoen euro naar sport en cultuur gaat. “We zijn er wel nog niet uit of we voor het Louis De Winterstadion en de Ruiterhal voor een nieuwbouw of een renovatie gaan. Dat valt nog af te wachten.”

Wegenwerken

De zelfverklaarde investeringscoalitie van N-VA en Open Vld zet ook in op betere wegen, want alles samen wordt 20 miljoen euro of één derde van het totale investeringsbudget gewijd aan wegenwerken. “Onder meer de Brechtsebaan, Lage Kaart, Hemelakkers, Voshollei, Dr. Roosensplein en het Armand Reusensplein worden aangepakt”, klinkt het. Op vlak van milieu en klimaat wordt er onder meer geïnvesteerd in ledverlichting (820.000 euro) en wordt ook het diftarsysteem ingevoerd, waarbij iedereen voortaan per kilo aangeboden restafval zal moeten betalen.

Veiligheid

De gemeente wil ook de veiligheid verhogen. “We voorzien voor de politie een investeringstoelage van zo’n 2,4 miljoen euro”, zegt Cools. “Geld dat vooral ingezet wordt op vlak van verkeersveiligheid, drugs, overlast en intrafamiliaal geweld. We werken ook verder aan de fusie van onze politie met Schoten (of nog ruimer).” De brandweerzone Rand krijgt een investeringstoelage van 2.9 miljoen euro.

Speelbos

Opvallend is ook dat de gemeente in de begroting heeft opgenomen dat de verkoop van het speelbos in Maria-ter-Heide zo’n 1,75 miljoen euro kan opbrengen in 2023. “Dat betekent dat het gemeentebestuur niet heeft gewacht op het resultaat van onderzoeksbureau BUUR, zoals ze ons bij het spreekrecht had beloofd”, klinkt het bij de actievoerders die de verkoop wilden verhinderen. “Ze hebben de beslissing gewoon genomen. Dat betekent nog langer onzekerheid, maar ook nog vier jaar om N-VA Brasschaat te doen inzien dat het in deze tijden niet meer te verantwoorden is om bomen te doen verdwijnen.”

Overzicht van de belangrijkste investeringen:

- Nieuwbouwproject Kaart : 6,75 miljoen euro (2020-2021)

- Uitbreiding brandweerkazerne : 873.000 euro (2020)

- Renovatie GIBO Driehoek : 797.000 euro (2020, 2022 en 2023)

- Renovatie Academie voor Muziek en Woord: 685.000 euro (2020)

- Heraanleg Armand Reusensplein: 3,5 miljoen euro (2023)

- Buitengewoon onderhoud wegen: 2,16 miljoen euro (2020-2025)

- Omgevingsaanleg gemeentehuis en NAC: 1,5 miljoen euro (2020-2021)

- Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden: 1,83 miljoen euro (2020-2025)

- Voshollei en Vosholdal: 1,325 miljoen euro (2020-2021)

- Heraanleg Hemelakkers: 1,3 miljoen euro (2021-2022)

- Lage Kaart: 980.000 euro (2020-2021)

- Brechtsebaan: 920.000 euro (2022-2023)

- Zegersdreef: 800.000 (2022-2023)

- Aanleg parking Peersbos: 750.000 euro (2023)

- Aankoop gronden Peersbos : 900.000 euro (2021)

- Herstelmaatregelen park De Mick : 500.000 euro (2020-2021)

- Uitbreiding recyclagepark: 1,565 miljoen euro (2020-2022)