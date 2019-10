Gemeente doet gooi naar organisatie van Belgisch Kampioenschap Wielrennen in 2026 Toon Verheijen

01 oktober 2019

11u41 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat wil een gooi doen naar de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen in 2026 en de jaren daarvoor ook onder meer de wedstrijden van het BK Tijdrijden, voor junioren en voor nieuwelingen. Ze zouden dat doen in samenwerking met de (N)Acht van Brasschaat. De oppositie is op zich niet tegen het plan, maar plaatst wel vraagtekens bij de haalbaarheid.

Belgian Cycling organiseert elk jaar een bevraging voor de organisatie van het BK. Gemeenten kunnen zich dan kandidaat stellen voor het bekomen van een licentie. De gemeente Brasschaat ziet dat helemaal zitten in samenwerking met de (N)acht van Brasschaat. De oppositie is zeker niet tegen het plan, maar plaatst wel vraagtekens bij de (financiële) haalbaarheid. “Het project kost al snel 350.000 euro en dan heb je het nog niet over de organisatie de dag zelf”, zegt oppositieraadslid Jef Konings (CD&V). Ook bij de andere oppositiepartijen waren er bemerkingen te horen.

De meerderheid is ervan overtuigd dat het kans maakt. “Voor die 350.000 euro zijn er al een aantal toezeggingen gebeurd”, zegt schepen en vermoedelijk toekomstig waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA). Zo zouden Albert Heijn en Sportoase al bereid zijn om als sponsor aan te treden. “Het geld komt ook van de stad Antwerpen – die de start zal krijgen – en een tiental andere gemeenten die de renners zullen aandoen en die elk ook een bijdrage leveren. We zijn ervan overtuigd dat we het resterende gat van 125.000 euro kunnen dichtrijden. Het is voor Brasschaat toch wel een unieke kans om ons sportief nog meer op de kaart te zetten. Het is niet alleen dat BK in 2026, maar de jaren voordien ook het BK voor Nieuwelingen (2022), juniors (2023), elite zonder contract en beloften (2024) en het BK tijdrijden (2025). Voor Brasschaat zou het toch mooi zijn om de aankomst van dat BK te mogen organiseren.”

De gemeenteraad zette uiteindelijk het licht op groen waardoor de gemeente nu een technisch dossier kan opmaken en de financiële engagementen definitief kan afsluiten.

