Gemeente Brasschaat stopt met eigen poets- en karweidienst: 60 werknemers begeleid naar nieuwe job Toon Verheijen

18 september 2019

16u25 12 Brasschaat De poets- en karweidienst van de gemeente Brasschaat houdt over vijf jaar op te bestaan. De 60 personeelsleden kunnen bij de gemeente aan de slag blijven of begeleid worden naar een job in de privésector. “We zijn een concurrent van dienstenchequebedrijven gweorden en dat kan de bedoeling niet zijn”, aldus schepen Karina Hans (N-VA). CD&V uit forse kritiek.

Brasschaat richtte in de jaren 80 een eigen poets- en karweidienst op, vooral met de bedoeling bij hulpbehoevenden te gaan kuisen en kleine klussen op te knappen. De gemeente schakelde in 2004 over op het systeem van dienstencheques. En net daar knelt volgens schepen Karina Hans (N-VA) het schoentje.

Diesntencheques

“We mogen in principe geen klanten weigeren, waardoor we tegenwoordig veel aan het kuisen zijn bij mensen die het niet echt nodig hebben. En dat maakt ons een concurrent van de maar liefst 24 bureaus in Brasschaat die met dienstencheques werken. Dat is niet de bedoeling. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst zal in de toekomst dan ook bepalen bij wie we moeten/kunnen gaan helpen.”

Kritiek

CD&V uit forse kritiek. De oppositiepartij is het niet eens met N-VA dat de poetsdienst geen kerntaak en met 375.000 per jaar te duur. “Bovendien hebben we een eigen zorgbedrijf waarin perfect een poetsdienst in past. Zo kan de dienstverlening gewaarborgd blijven”, zegt CD&V-raadslid Bart Brughmans, zelf OCMW-voorzitter geweest. “Vroeger was de poetsdienst iets waarmee we als OCMW ook andere noden ontdekten. Dat dreigt allemaal te verdwijnen.”

Karina Hans ontkent dat met klem. “We gaan net méér tijd krijgen om de echt behoeftigen te helpen zoals eenoudergezinnen en ouderen.”

Uitdoofbeleid

Voor de 60 personeelsleden, deel- en voltijds, wordt naar een gepaste oplossing gezocht. Zij werden woensdag ingelicht over de plannen. “De karweidienst zullen ondergebracht worden bij de technische diensten of de groendienst”, zegt Karina Hans. “Zij gaan er zelfs op vooruit op het vlak van bijvoorbeeld vakantiedagen. Van de poetsdienst kan iedereen die binnen de vijf jaar nog op pensioen zou gaan, zijn contract gewoon uit doen. De overige worden ingepast in onze dienst ‘interieurverzorgende diensten’ of een andere gemeentedienst.”

Jobmarkt

“Indien ze willen, zullen we hen begeleiden naar een job in de privésector. Daarvoor organiseren we zelfs een jobmarkt. De klanten van de poets- en karweidienst zullen vanuit de gemeente op de hoogte gebracht worden van de beslissing. Samen met hen kan bekeken worden wat de alternatieven zijn op de privémarkt.”