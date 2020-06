Gemeente betaalt 156.000 euro verhaalbelastingen terug Toon Verheijen

24 juni 2020

11u55 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat gaat 156.000 euro aan verhaalbelastingen terugbetalen aan ruim 450 inwoners van Brasschaat.

“Meer dan 450 begunstigden zullen een bedrag terugkrijgen van de gemeente dat ze in het verleden betaalden als zogenaamde verhaalbelasting”, zegt burgemeester Philip Cools (N-VA). “De heffing wordt afgeschaft en werd vroeger aangerekend na openbare werken waarbij je als buurtbewoner ook voordeel had, zoals bij een betere straat. Maar sinds dit jaar is die verhaalbelasting niet meer in voege.”

Omdat die belasting vroeger over een periode van 20 jaar werd opgelegd, konden de belastingplichtigen ervoor kiezen om in één keer te betalen of te kiezen voor een jaarlijkse aflossing en die moet dus vanaf dit jaar niet meer betaald worden. Belastingplichtigen die in het verleden echter voor een éénmalige betaling kozen, betaalden dus in sommige gevallen ook een deel belasting voor na het jaar 2020. En die bedragen worden weldra terugbetaald.”