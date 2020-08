Geen BrasSCHAATST Winterdorp dit jaar, wel winterbar met foodtrucks op Nieuwithof emz

19 augustus 2020

12u29 1 Brasschaat Het BrasSCHAATST Winterdorp zal dit jaar niet doorgaan. Voor organisator Philip Wauters (56) is het risico te groot. “Als het evenement drie dagen op voorhand wordt afgelast, zou dat een financiële doodsteek betekenen.” Wel komt er als alternatief op het terras en in de tuin van evenementenlocatie Nieuwithof een gezellige winterbar met foodtrucks.

Met haar tiende editie trok het BrasSCHAATST Winterdorp vorig jaar nog 150.000 bezoekers. Dat was maar liefst 25.000 bezoekers meer dan in 2018. Het winters evenement is dan ook een gigantische succesformule. Maar een gelijkaardige elfde editie komt er voorlopig niet, althans toch niet in 2020. “Het Winterdorp is voor mij al een uitgemaakte zaak. Ik ga dat niet organiseren”, vertelt organisator Philip Wauters.

Kleiner maar even gezellig

Wel zal hij een alternatief voorzien aan Kasteel Withof in deelgemeente Maria-ter-Heide. Die plek mag Wauters immers nog tot september 2021 huren voor zijn concept als evenementenlocatie. “Het zal een ‘coronaproof’ mini-versie van het Winterdorp worden op het terras en in de tuin van het kasteel. De volkstoeloop is daar perfect te kanaliseren. Gasten zullen zich ook vooraf moeten aanmelden. De tafels kunnen we ver uit elkaar zetten. En we kunnen alles perfect bijsturen in functie van de maatregelen. Mogen we maximaal 200 gasten ontvangen, zullen dat er 200 zijn. Mogen het er 400 zijn, dan zijn het er 400.”

Het alternatief is dan wel kleinschaliger, maar daarom niet minder gezellig. “Aan foodtrucks en een gezellige bar kunnen mensen komen genieten van een hapje en een drankje. Van het Winterdorp heb ik nog heel wat verlichting en decoratie. En we zullen voor een vuurtje zorgen. Voor de kinderen zal er randanimatie voorzien worden.”

Wauters hoopt eind november van start te kunnen gaan met de ‘light’ versie van het Brasschaatse Winterdorp. “Het zal dan zeker lopen tot de kerstvakantie inclusief kerst en de nieuwjaarsdagen. Moest het concept aanslaan, dan durven we wel door te gaan tot eind januari.”

