Galea Craft Beers lanceert bier ter ere van 75 jaar bevrijding van Brasschaat Toon Verheijen

19 augustus 2019

00u04 0 Brasschaat Giovanni Christis van Galea Craft Beers gaat op de dorpsdag van Brasschaat op 1 september zijn nieuw bier lanceren ’75 jaar bevrijding’. Een donker bier van 7,5 procent dat hij zelf heeft ontwikkeld om de viering van 75 jaar bevrijding van Brasschaat mee op te luisteren. Tegelijkertijd lanceert de brouwer ook nog de Dark Nun. Een stout van maar liefst 12,5 procent.

Giovanni Christis (29) is al enkele jaren actief als brouwer en bracht tot dusver naast een reeks eenmalige bieren zijn Grand Cru en de Festa uit als vast bieren. Maar al zijn bieren hebben één ding gemeen: hij schrijft zelf zijn recepten, maakt zijn eigen proefbrouwsel en zoekt dan naar de brouwerij die zijn bier op iets grotere schaal kan brouwen. “Enkele maanden geraakte in gesprek met iemand van de gemeente die me vertelde dat er van nu september tot mei 2020 allerlei dingen gepland worden rond 75 jaar bevrijding van Brasschaat”, zegt Giovanni. “Dat bracht me op het idee om er ook iets mee te doen. Maar ik wilde wel iets origineel dus ben ik wat beginnen experimenteren (lacht).”

Donker

Het resultaat is een koperbruin bier. “En eentje van exact 7,5 procent zodat het een beetje verwijst naar die 75 jaar”, zegt Giovanni. “Het unieke is ook dat ik alleen met Belgische hop heb gewerkt waardoor hij ook het gouden label mag dragen van Belgische Hop. Die komt uit Poperinge waar de hop geteeld wordt. Een bewuste keuze om het verhaal echt een Belgische tint te geven. Op zich is onze eigen hoop ook niet duurder, maar je moet er wel meer van gebruiken dan van bijvoorbeeld Amerikaanse hop om dezelfde bitterheid te kunnen garanderen.” De eerste batch is ondertussen gebotteld en op vat gezet. Op de Dorpsdag van 1 september zal het bier officieel gelanceerd worden waarna het ook in verschillende horecazaken op de kaart zal komen. “De bedoeling is dat we het zeker tot mei volgend jaar onder de naam ’75 jaar Bevrijding’ aanbieden”, zegt Giovanni. “Als de reacties positief zijn, ga ik het waarschijnlijk onder een andere naam verderzetten en opnemen in mijn vast gamma. Een donker bier had ik immers nog niet (lacht).”

Dark Nun

Experimenteren zit Giovanni een beetje in het bloed. Tegelijkertijd met zijn bier 75 jaar Bevrijding, lanceerde Galea Craft Beer op een bierfestival in Gent ook de ‘Dark Nun’. “Dat is een Imerial stout met cacaobonen en kokosnoot”, vertelt de brouwer. “Een ietwat gedurfd bier en dat zal wel bij een eenmalige versie blijven. Al experimenteer ik ook nog wat met bieren op houten vaten. Maar dat is voor later”, lacht Giovanni. Zowel bij 75 jaar Bevrijding als de Dark Nun valt het originele etiket wel op. “Een vriendin van mij, Elisse Claes, is grafisch ontwerpster en maakt die gratis voor mij. Dat scheelt wel wat, want etiketten laten ontwerpen is dikwijls een zware kost. Ik ben ze dus enorm dankbaar.”