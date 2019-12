Galea Craft Beers brouwt samen met Poolse brouwerij, lanceert biergin én brengt drie speciale bieren uit Toon Verheijen

03 december 2019

11u32 6 Brasschaat Het zijn drukke tijden voor Giovanni Christis van Galea Craft Beers uit Brasschaat. De jonge brouwer heeft samen met de Poolse microbrouwerij Maltgarden drie bieren gebrouwen. Twee in Polen en eentje in het Pakhuis in Antwerpen. Door de samenwerking zal Galea Craft Beers voor het eerst ook gaan exporteren. En omdat het nog niet druk genoeg was, zijn er ook nog drie nieuwe bieren én een biergin.

Giovanni Christis startte in 2014 als hobbybrouwer en volgde later nog een bierbrouwcursus in Anderlecht en lanceerde in 2016 zijn eerste bier, de Galea Grand Cru. Drie jaar jaar later gaat het hard voor de jonge brouwer uit Brasschaat. Voor het eerst deed hij samen met de Poolse brouwerij Maltgarden een ‘collab brew’, een samenwerking tussen Galea en Maltgarden. “Ik leerde de mannen zo’n twee jaar geleden kennen en we zijn altijd contact blijven houden”, zegt Giovanni Christis. “Enkele maanden geleden kwamen we op het idee om samen eens enkele bieren te brouwen. Twee weken geleden ben ik naar Polen gevlogen om er samen met hen twee stouts te brouwen met de welklinkende namen Peanut Butter Cheesecake Rye Imperial Stout en Cinnamon Fudge Brownie Rye Imperial Stout (lacht). De bedoeling is dat die bieren binnenkort ook naar Brasschaat komen en dat ik ze hier ga verdelen. Afgelopen weekend zijn de mannen dan naar Antwerpen gekomen en hebben we samen een Double Dry Hopped Hazy IPA gebrouwen. Dat bier zal op zijn beurt dan weer naar Polen geëxporteerd worden. Het leuke is dat er ook enkele van mijn eigen bieren mee zullen gaan. Twee Poolse verdelers hebben ze geproefd en waren nogal enthousiast. De bedoeling is om later nog meer te gaan exporteren. De Polen zijn gek van craftbieren.

Dark Nun

En het blijft niet bij de drie nieuwe bieren die hij samen met de mannen van Maltgarden maakte. Tijdens het Billie’s Craft Beer Fest lanceerde Galea nog drie nieuwe bieren. “De Legio 1 is een nieuwe lijn die ik binnen Galea wil lanceren met telkens een ander brouwsel. Het zijn eerder experimentele bieren die maar één keer gebrouwen zullen worden”, zegt Giovanni. “De Dark Nun, een stout met kokosnoot, had ik al maar die heb ik nu laten rijpen op bourbonvaten. De Dark Nun zal waarschijnlijk wel in het vasta gamma komen omdat er veel vraag naar is. En dan speciaal voor Billie’s brouwde ik nog een Vlaams Oud Bruin op cognacvaten. Daar zit esdoornsiroop in verwerkt.”

Biergin

En dan had Giovanni nog wat vaten en flessen staan met een mislukt brouwsel. “Het was een brouwsel waar ik zelf absoluut niet tevreden over was, maar alles zomaar door de gootsteen gieten zou ook een zonde zijn”, lacht Giovanni. “Ik heb al het bier in een tank gedaan en het laten distilleren. Dat distillaat heb ik dan gebruikt als basis voor een biergin met zeven ingrediënten: jeneverbes, hazelnoot, koffie, mandarijn, vanille, kaneel en szechuan peper. De Beer Gin Blend 1 gaan we dit weekend lanceren op een klein bierfestival van de Gebrande Winning in Sint-Truiden. Het unieke is dat ik die gin ook op vat heb gestoken. Hij zal dus getapt kunnen worden, maar is ook te verkrijgen in flesjes van 33 centiliter. Die gin wil ik later zeker nog eens herhalen, maar hij zal altijd wel iets verschillen aangezien de basis een mislukt brouwsel was (lacht).”