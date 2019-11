G-Sport Vlaanderen organiseert benefietavond om supporters te bedanken: “Al 33.000 geregistreerde supporters voor onze sporters” Toon Verheijen

27 november 2019

11u47 0 Brasschaat G-Sport Vlaanderen organiseert op vrijdag 29 november een benefietconcert om supporters en de ambassadeurs van G-Sport te bedanken. De campagne ‘Supporters voor G-sporters’ leverde al 33.000 geregistreerde supporters op.

G-sporters zijn sporters met een handicap of beperking die toch willen sporten en bewegen maar vaak met te weinig middelen hebben en aandacht krijgen. Met de campagne ‘Supporters voor G-sporters’ wilde G-sport Vlaanderen vzw daar iets aan doen en zoveel mogelijk personen met een handicap het plezier van sporten laten ervaren. Samen met clubs, scholen, instellingen en het bedrijfsleven bundelt G-sport Vlaanderen vzw de krachten om te investeren in aangepaste sportmaterialen. “We willen vooral het taboe rond G-sport doorbreken”, zegt Yolanda Monna van G-Sport Vlaanderen die haar hoofdzetel heeft in Brasschaat. “Met ‘Supporters voor G-sporters hopen we een groot gemeenschapsgevoel te creëren en hopen we er vooral voor te zorgen dat sporters met een handicap zich kunnen thuis voelen in hun sportclub, instelling, school of vereniging. Samen met bedrijven wordt er een maatschappelijk engagement opgenomen en worden er financiële middelen verzameld voor G-sport.”

Benefiet

Het evenement vindt plaats vanaf 19 uur in zaal De Volkslust in Merksem. Coverband Shots met Guillaume Van der Stighelen, Special Dancers van Syrah en een dj zullen voor de nodige ambiance zorgen. De opbrengst van de avond gaat geheel naar de 39 Crowdfunding Projecten die G-sport Vlaanderen steunt.

Meer informatie en tickets:http:// www.supportersvoorgsporters.be