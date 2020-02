Exclusief voor abonnees Frank (55) wil Marathon des Sables uitlopen met beenmergkanker: “Ik moet voelen dat ik nog lééf” Celien Moors en Toon Verheijen

06 februari 2020

13u07 2 Brasschaat Frank Valkeneers (55) is ondernemer, sportman, vader en echtgenoot. Maar door beenmergkanker is de Antwerpenaar ook ongeneeslijk ziek. Een streep door de rest van zijn leven? Mis. Binnen drie maanden vertrekt Frank naar Marokko, om er de extreme Marathon des Sables te lopen. “Dit is een middelvinger naar de kanker.”

“Iedereen verklaart me gek. Het is dan ook niet zomaar een marathon, of de Ten Miles. Die liep ik al vaak genoeg. De Marathon des Sables is een van de meest extreme uitdagingen op aarde. Een droom die ik al lang koesterde maar moest uitstellen. Dus als het nu kan, ook al ben ik ziek: why not?”

