FotoForum Brasschaat zoekt nieuw fotografisch talent Toon Verheijen

07 oktober 2019

13u00 0 Brasschaat De organisatie van FotoForum Brasschaat is op zoek naar nieuw opkomend fotografietalent dat wil deelnemen aan de derde editie van het evenement in juni 2020. Kandidaten kunnen deelnemen aan FotoForum Talent in november van 1 november tot 15 december. Een jury zal dan tien laureaten kiezen die mogen deelnemen aan ForoForum in 2020.

Het kunstproject FotoForum werd een eerste keer georganiseerd in 2016 en kende een vervolg in 2018. De organisatie is nu volop bezig met de voorbereidingen voor de derde editie van 30 mei tot 14 juni 2020. De bedoeling is opnieuw op verschillende locaties in Brasschaat tentoonstellingen, lezingen, films en workshops te organiseren. “Maar FotoForum Talent vindt de komende weken al plaats”, zegt medeorganisator Lutgarde Heyvaerts. “We gaan op zoek naar nieuw en onbekend talent. Er is geen beperking qua leeftijd of onderwerp, maar het is wel bedoeling enkel coherente reeksen van beelden in te sturen. We verwachten telkens vijf tot maximaal vijftien digitale beelden. En jury zal dan tien laureaten kiezen waarvan telkens vijf digitale beelden uitgekozen worden. Wij zorgen als organisatie voor de prints en de afwerking. De bekroonde werken zullen tussen 30 mei en 14 juni 2020 tentoongesteld worden in de Ruiterhal.”

Het deelnamereglement en inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de website http://www.fotoforumbrasschaat.be. Deelnemen kan dus van 1 november tot en met 15 december 2019.