Extra subsidie van 10.000 euro voor Brasschaatse kinderopvanginitiatieven Toon Verheijen

01 juli 2020

17u08 1 Brasschaat De verschillende kinderopvanginitiatieven krijgen van het gemeentebestuur van Brasschaat een kleine 10.000 euro aan subsidies. Het bestuur wil hen daarmee bedanken voor hun inzet tijdens deze coronacrisis. De gemeente maakt ook werk van een Huis van het Kind en een digitaal loket kinderopvang.

Een gegarandeerde en vertrouwde opvang van de kinderen is voor elke (groot)ouder en opvoeder bijzonder belangrijk en betekent, zeker nu, een grote geruststelling”, zegt schepen Karina Hans (N-VA). “Tijdens de coronacrisis zijn kinderopvanginitiatieven in Brasschaat open gebleven. Ook zij hebben de voorbije maanden het onmogelijke gepresteerd. Zij stonden paraat ondanks het risico op besmetting en de financiële onzekerheid.”

Huis van het Kind

De gemeente Brasschaat zorgde eerder ook al voor mondmaskers voor de werking van de kinderopvangplaatsen. Momenteel hebben bijna alle crèches en onthaalouders terug een voltallige bezetting en zijn er ook door Kind en Gezin de nodige extra financiële maatregelen genomen. “Binnenkort starten we ook met een digitaal loket kinderopvang om ouders en kinderopvanginitiatieven vlotter en efficiënter te informeren en te begeleiden in hun zoektocht naar kinderopvang.Tenslotte staat ook de realisatie van een fysiek Huis van het Kind in Brasschaat in de startblokken, een plaats waar heel wat verschillende organisaties samenwerken met één en dezelfde missie: ouders, kinderen en tieners uit Brasschaat op elk moment en onvoorwaardelijk informatie en ondersteuning bieden.”