Eventjes mini-Europa in Brasschaats Gemeentepark Sander Bral

18 juni 2019

12u02 0 Brasschaat Italiaanse kazen, Franse zeep, Duitse juwelen en Griekse olijfolie. Het is maar een greep uit de Europese specialiteiten die dit weekend neerstreken in het Gemeentepark van Brasschaat. 35 standjes, muziek, open terras en kinderanimatie. Een deel van de opbrengst van Fiesta Europa gaat naar het Belgisch Kinderkanker Steunfonds.

Het reizend gezelschap achter Fiesta Europa strandde dit weekend opnieuw drie dagen in Brasschaat. “Elke festivaldag heeft zijn portie regen gekend maar alles is wel goed verlopen”, zegt Roeland Storms van Fiesta Europa. “Een fikse wolkbreuk zette een beetje een domper op de drukbezochte zaterdag maar op vrijdag en vooral de stralende zondag was het koppenlopen.”

Bezoekers konden doorheen 35 standjes met delicatessen en ambachten een reis maken doorheen mini-Europa in het Gemeentepark of genieten van exclusieve wijnen en cocktails op het open terras met in de achtergrond de frivole noten van Elle et les Capitaines, Elisa, La Mancha én DJ Henry.

De kleinste levensgenieters konden zich moe spelen in het kinderdorp van het Belgisch Kinderkanker Steunfonds. “Op Fiesta Europa kan het Steunfonds steevast promotie maken voor de goede zaak”, gaat Roeland verder. “Elke week gaat een deel van de opbrengst naar het Belgisch Kinderkanker Steunfonds.”

Fiesta Europa reist de komende maanden nog richting zee en Kempen. Van 17 tot en met 21 juli passeert het gezelschap op de Antwerpse Groenplaats en het eerste weekend van oktober is Mortsel aan de beurt.