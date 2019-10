Ellen Somers (CD&V) keert voor enkele maanden terug in gemeenteraad Toon Verheijen

25 oktober 2019

Ellen Somers zal in de gemeenteraad van november de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V. Ze vervangt Shana Claessens die vier maanden bevallingsverlof opneemt om te genieten van haar eerste kindje. De gemeenteraad is Ellen Somers niet vreemd. Vorig jaar was zij het laatste halfjaar van de legislatuur raadslid voor CD&V. Ellen Somers werkt als lifestylecoach en loopbaancoach voor VDAB. “Ik kijk er naar uit om weer actief te zijn in de gemeenteraad en mee te werken aan een beter Brasschaat.” Ellen zal haar politieke ambitie combineren met de zorg voor haar twee kinderen.