Ellen Samyn (Vlaams Belang) uit Brasschaat krijgt ook verdachte enveloppe met poeder: “Wil er niet aan denken dat er iets met ons zoontje zou gebeurd zijn” Toon Verheijen

08 juli 2020

21u03 6 Brasschaat Ellen Samyn uit Brasschaat is een van de kamerleden van Vlaams Belang en N-VA die een verdachte enveloppe met een onbekende substantie thuis hebben ontvangen. Samyn was uiterst voorzichtig toen ze de brievenbus opende. “Ik dacht vooral aan mijn zoontje. Ik wil er niet aan denken dat hem iets zou overkomen.”

Verschillende Vlaams Belang-Kamerleden en één N-VA-Kamerlid hebben poederbrieven ontvangen. Onder meer Kathleen Depoorter, Katleen Bury, Kurt Ravyts, Barbara Pas, Steven Creyelman en Nathalie Dewulf ontvingen een verdachte brief. Dat was ook het geval bij de Brasschaatse Ellen Samyn. “We hebben als kamerleden een whatsapp-groepje en een collega plaatste woensdagnamiddag een bericht dat ze een verdachte brief had gekregen”, vertelt Ellen Samyn. “Ik was op dat moment net mijn zoontje gaan halen in de kinderopvang. Ik ben naar binnen gegaan, heb mijn zoontje veilig binnengezet en heb dan plastic handschoenen aangedaan om voorzichtig de brievenbus te openen. Ik zag meteen dat er een verdachte enveloppe in zat.”

Zoontje

Ellen verwittigde meteen de politie. Die kwam ter plaatse en liet de brievenbus verzegelen. De Civiele Bescherming is de brief later komen ophalen. “Ik had toch echt een beetje schrik voor ons zoontje. Ons Godsgeschenk. Ik wil er niet aan denken dat hem iets zou overkomen. Het zal waarschijnlijk wel gewoon een onschadelijk product zijn, maar je weet maar nooit.”

Dader met tijd

Ellen Samyn begrijpt niet goed wat de verzender van de brief heeft bezield. “Ik ben iemand die met haar hart aan politiek doet”, zegt Samyn. “Je kan het niet eens zijn met iemands politieke overtuiging. Daar heb ik alle begrip voor, maar schrijf dan een brief of e-mail of praat er gewoon eens over. Zo’n brief met een poeder sturen is puur een laffe daad. Wel eentje waar de dader werk in heeft gestoken om alle adressen op te zoeken, want dat van mij is niet zo heel gemakkelijk te vinden. Wie er achter zit, weet ik ook niet.”

Het was woensdagavond nog niet duidelijk wat er in het poeder zat. Burgemeester Philip Cools (N-VA) belde het kamerlid woensdag op om zijn bezorgdheid en solidariteit te betuigen.