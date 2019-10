Ella-June (8) laat lange haren knippen voor Think Pink: “En Sinterklaas mag mijn pakjes aan de zieke kindjes schenken” Toon Verheijen

20 oktober 2019

22u51 0 Brasschaat Ze is nog maar amper 8 jaar oud, maar de Ella-June Ockers uit Brasschaat heeft duidelijk het hart op de juiste plaats. Ze ging – onder lichte dwang van de mama – naar de kapper omdat ze deze week op bosklassen vertrekt. De jongedame, die toch al lang haar had om u tegen te zeggen – besloot heel spontaan haar haar dan maar af te staan aan Think Pink.

Think Pink doet al langer een oproep om paardenstaarten van zo'n dertig centimeter of meer te laten afknippen en de haren weg te schenken. Zij maken met het haar dat gedoneerd wordt pruiken voor borstkankerpatiënten die hun haar verliezen. “Toen ik zei dat ze toch wel naar de kapper moest om haar haar wat te laten bijknippen omdat ze op bosklassen vertrekt, zei ze plots zelf dat ze haar haar wilde schenken aan zieke mensen”, vertellen haar toch wel trotse ouders Miranda Stolck en Tony Ockers. “We wisten echt niet wat we hoorden en verschoten eigenlijk een beetje van haar mooie reactie. Misschien dat ze er iets van heeft gezien terwijl ze bezig is op haar iPad?”

Fotoshoots

En Ella-June had inderdaad heel mooi lang haar. “Ze doet af en toe ook al wat fotoshoots en figuratiewerk en ze valt ook wel wat op met haar lange haren. Ik was er als mama best trots”, vertelt Miranda. “Zeker omdat ik ze zelf niet heb (lacht). Ergens deed het wel wat pijn om de schaar erin te zien gaan, maar uiteindelijk wilde Ella-June het echt zelf. En eigenlijk zijn we best fier en trots op haar. Zo zelfverzekerd dat ze dat wilde laten doen. En daarna kwam ze ook nog af dat ze voor Sinterklaas geen speelgoed wil. Ik zei nog om te lachen, ja maar Sinterklaas geeft niet zomaar wat centen he. Maar dat wilde ze ook niet. Ze wilde dat andere kinderen in haar plaats dan maar wat speelgoed moesten krijgen. Ze wil alleen maar chocolade en mandarijntjes. We zijn echt aangedaan door haar reactie.”