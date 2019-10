Een leven van hard werken: Paula (87) van restaurant Oud Antwerpen brengt memoires uit Philippe Truyts

15 oktober 2019

22u04 0 Brasschaat Eindelijk zijn ze er: de memoires van Paula Corthouts (87), die al sinds november 1966 het iconische Oud Antwerpen in Brasschaat-Mariaburg uitbaat. Theatermaker Alex Van Haecke poetste haar levensverhaal wat op en goot het netjes in een mooi boek. “Werken is het geheim van een lang leven”, zei Paula dinsdag op haar verjaardagsfeestje. Ook minister-president Jan Jambon (N-VA) bracht haar hulde.

Elke dag zie je Paula nog naast de toog zitten en aardappelen schillen. “Omdat niemand die zo mooi dun kan schillen als ik.” Dat ze niet meer zo mobiel is, komt door twee zware valpartijen die haar bekken en heup toetakelden. De dagelijkse leiding van het restaurant heeft ze overgelaten aan kleinzoon Ian. Restaurant Oud Antwerpen heeft een rijke geschiedenis. In 1885 werd het gebouwd als boswachtershuisje, bij de Kattekensberg. Postkoetsen op weg naar Bergen-op-Zoom hielden er halt. In de jaren ’50 kwam er een manège bij. Paula verscheen ten tonele in 1966. Ze was een Limburgse, geboren in Hasselt, opgegroeid in Bolderberg (Zolder).

Muziek

Naast horeca – ook vader had een café – zou muziek mee de rode draad van haar leven worden. Paula trouwde met Peter van Os, een Nederlands zanger die met orkesten optrad. Zo ontmoette ze ook Yetti Gitari (bekend van ‘Oh, Heideroosje’). “Op een bepaald moment vroeg Yetti om naar Mariaburg te komen. Ik kon er een zaak overnemen: Oud Antwerpen. Voor 300.000 frank (7.500 euro) , met een maandelijkse huur van 2.000 frank (50 euro). Dat leek me doenbaar, zo had ik berekend, maar uiteindelijk draaide het uit op bijna dag en nacht werken. Het was een echt uitzuiperscafé. Na acht dagen maakte ik er al een restaurant van.”

Alex Van Haecke zat bijna een half jaar lang, elke maandagnamiddag, bij Paula thuis voor een ‘redactievergadering’. “Per week schreef ze 10 à 12 pagina’s. Niet slecht voor iemand die zei dat ze niet kon schrijven. Voor 95 procent heb ik haar woordenschat en zinsbouw behouden.”

Heel bijzonder is de cd bij het boek, met liedjes van haar in 1989 overleden man. Paul Van Laere zorgde ervoor dat de ‘krak’ in vele oude opnames zo goed mogelijk is weggegomd.

Veel vaste klanten zullen zich herkennen in het verhaal en de vele anekdotes van Paula. Ze is ook zeer openhartig over het drankprobleem van haar man Peter. “We noemden Oud Antwerpen ’t Hangslot, omdat we probeerden alle drank uit zijn bereik te houden. Meestal zonder succes.”

Brand

De speeltuin kocht ze van ’t Laiterieke aan de Lage Kaart. Soms waren er drama’s. In 1981 stak een psychiatrisch patiënt de paardenstallen in brand. Daar staat nu de feestzaal. Prachtige herinneringen heeft Paula dan weer aan de vele reizen die ze deed. “Met VTM-artiesten was er een cruise op de Middellandse Zee. Sam Gooris was erbij, net als Jacky Lafon, Sergio en Walter Capiau. Fantastisch waren de acht dagen dat we de Shannon in Ierland afvaarden.”

Die ‘cruise’ in Ierland maakt zowaar ook Jan Jambon jaloers. Lof had hij ook voor de mosselen en kikkerbillen die Oud Antwerpen serveert. “Het is een levensverhaal met een lach en een traan. Ik heb het met veel plezier gelezen.”

Stoppen? Daar wil Paula het vooral niet over hebben.