Drive-through coronatestpunt start in Brasschaat: tot 200 testen per dag emz

24 augustus 2020

18u15 0 Brasschaat De huisartsen van huisartsenwachtpost Noordrand hebben in samenwerking met AZ Klina een nieuwe drive-through afnamepunt voor coronatesten geopend naast de inrit van de bezoekersparking van het Brasschaats ziekenhuis. Voorlopig kan de coronapost tot ongeveer tweehonderd coronatesten per dag afnemen. Zich laten testen aan de drive-through is wel enkel mogelijk na een afspraak voor een coronatest via de huisarts.

De drive-through is eigenlijk een vervanging voor het afnamepunt achter het OCMW-gebouw op de Van Hemelrijcklei in Brasschaat. Sinds midden mei was dat één van de drie plaatsen waarheen de huisartsen van de Eerstelijnszone Noordrand (Kapellen, Brasschaat, Brecht, Wuustwezel, Essen, Kalmthout) hun patiënten naar door konden verwijzen voor een coronatest. De tent aan het afnamepunt in Brasschaat bood echter niet zoveel bescherming.

Veilig en comfortabel

In twee weken tijd werd er een nieuwe, solide infrastructuur gebouwd op het terrein van AZ Klina. Het nieuwe testpunt zal soelaas bieden voor de aankomende koudere maanden. Wie te voet of met de fiets komt, kan bijvoorbeeld ook binnen in de container getest worden. “Niet alle afnamepunten waren herfst- en winterproof. We zijn dus erg blij met deze samenwerking met het ziekenhuis. Zo kunnen de testen op een snelle, comfortabele en vooral veilige manier gebeuren voor patiënt en medewerker”, vertelt dokter Geert Sierens, ondervoorzitter van huisartsenwachtpost Noordrand.

“Ondertussen zijn de coronatesten essentieel voor het terugdringen van het virus. Het is dan ook belangrijk dat deze testen op een veilige en comfortabele manier kunnen gebeuren, ook tijdens het najaar en de winterperiode”, vult Joost Baert aan, algemeen directeur van AZ Klina.

Ook pre-operatieve screening

Het concept is vrij eenvoudig: na een afspraak voor een coronatest via de huisarts kom je op het afgesproken uur met de wagen, per fiets of te voet naar het afnamepunt met een QR-code of een doorverwijzing van de huisarts. Nadat je je identiteitskaart afgegeven hebt, neemt een verpleegster de test af. Dan kan je het afnamepunt verlaten. Wie zich laat testen alvorens op reis te gaan, moet de kost van 46,5 euro wel zelf betalen.

De coronatesten worden in het laboratorium van het ziekenhuis onderzocht. Na 12 tot 24 uur is het resultaat gekend. “De kleine brandjes kunnen we niet vermijden, maar door direct in te spelen op de resultaten, kunnen we wel grote uitbraken vermijden”, aldus Sierens.

Het grote voordeel van de nieuwe coronapost is de centrale, zichtbare locatie en ligging vlakbij het ziekenhuis. Niet alleen testen op afspraak via de huisarts zullen op het nieuwe testpunt gebeuren, maar ook testaanvragen door specialisten van het ziekenhuis zullen hier gebeuren. Het gaat dus ook om pre-operatieve screenings.

Zes testen per kwartier

Ieder kwartier kan de coronapost zes testen afnemen. Per dag zijn momenteel tot 200 coronatesten mogelijk. Dat zou voorlopig voldoende moeten zijn. “Van 11 mei tot 20 augustus hebben we 3.700 coronatesten afgenomen op de coronapost in Brasschaat. Dat waren ongeveer 25 à 30 testen per dag”, aldus Sierens. “Indien mogelijk kan het aantal coronatesten nog opgeschaald worden”, zegt Baert.

Dat lijkt nog niet meteen nodig te zijn. Op de eerste testdag waren er 62 afspraken ingeboekt. “Ik moet donderdag een operatie ondergaan. Het ziekenhuis verplicht in dat geval een coronatest”, vertelt een mevrouw die zich komt laten testen. De situatie in Brasschaat en de Eerstelijnszone Rand is dan ook al een aantal weken stabiel. “Momenteel zijn in het ziekenhuis twee personen op de corona-afdeling opgenomen en één persoon besmet met het coronavirus ligt op intensieve zorgen”, vertelt Baert.

Het aantal personen dat positief test in de regio ligt volgens Luc Soetewey, verantwoordelijke voor de huisartsenwachtpost Noordrand, momenteel relatief laag. “Slechts 2 tot 3 procent test positief”, kadert hij. Slechts één vijfde van de testpersonen heeft symptomen. “In deze periode zijn het vooral mensen die terugkeren uit rode of oranje zones”, schetst Soetewey.

Voorbereiden op piek

Het nieuwe testpunt is dus eerder een voorbereiding op wat nog komen zal. “Als de scholen weer open gaan, verwachten we wel een stijging. Kinderen gaan niet echt ziek zijn, maar gaan het wel doorgeven aan hun ouders, die op hun beurt op bezoek gaan bij hun ouders. Eind september verwachten we dus nog wel een piek”, vertelt Sierens.

Moest dat er effectief van komen, dan wil gemeente Brasschaat door een intensieve samenwerking met het AZ Klina en de Eerstelijnszone Noordrand daar snel op inspelen. “We zullen alles kort op de voet volgen. Een plan van uitbraak is er. Dus we hopen dat we er klaar voor zijn”, aldus burgemeester Philip Cools (N-VA). Het coronatestpunt blijft nog wel een hele tijd operatief. “De overheid vraagt minimum tot januari. Waarschijnlijk wordt dat zeker maart. Eigenlijk moeten we zelfs zeggen: totdat er een vaccin is”, besluit Soetewey.