Drive-in vishandel lokt heel wat klanten: “Ideaal voor bij de aperitief” emz

21 mei 2020

20u35 0 Brasschaat De drive-in van vishandel Jean sur Mer uit Ekeren ontving donderdagavond haar eerste klanten aan horecazaak De Compagnie in Brasschaat. In het eerste half uur na het startschot passeerden heel wat auto’s en fietsers aan de foodtruck voor een warme portie kibbeling en een vis- of garnaalburger. “Het is iets anders dan de standaard afhaalmogelijkheden”, zegt Jan Kegels, zaakvoerder van Jean sur Mer.



De foodtrucks van Jean sur Mer zijn normaal gezien terug te vinden op festivals, grote bedrijfsfeesten en privé-evenementen. Door de coronacrisis vallen die inkomsten echter weg. Met een drive-in foodtruck pakte de vishandel de situatie creatief aan. “We wilden niet in een hoekje blijven wachten. Bovendien doen we hier eigenlijk wat we gewoonlijk op andere locaties doen. Ik ben ervan overtuigd dat take away ook na de coronacrisis een vast aspect wordt van iedere horecazaak”, vertelt Kegels.

Hoewel het bij een openingsavond toch een beetje afwachten is of het concept aanslaat, heeft Kegels er goede moed in. “Er zit sowieso veel potentieel in. Het is hier voor ons daarnaast een beetje een thuismatch op de grens van Brasschaat en Ekeren. Daarenboven komt ook het vaste cliënteel van De Compagnie wel langs.”

Nieuwsgierig

De woorden van Kegels zijn nog niet koud of de eerste klanten komen aangereden. Zoals het geval is bij een drive-in van McDonald’s kunnen de klanten vanuit hun auto bestellen en die bestelling daarna aan de foodtruck ophalen. “Het is echt tof: dichtbij en eens iets anders. Thuis kunnen we in onze bubbel genieten van deze lekkernijen. We waren erg benieuwd toen we het nieuws hoorden dat er hier een drive-in zou komen. Vooral voor bij de aperitief is het wel ideaal. Ook de kinderen zullen heel blij zijn”, lacht de allereerste klant Hans Van Barel (39) uit Brasschaat.

De drive-in foodtruck van Jean sur Mer is geopend van donderdag tot zondag tussen 17 en 21 uur aan De Compagnie op de Kapelsesteenweg 471 in Brasschaat/Ekeren.