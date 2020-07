Drie nieuwe camera’s voor nummerplaatherkenning in Brasschaat emz

31 juli 2020

22u39 1 Brasschaat De gemeente Brasschaat heeft haar netwerk van automatische kentekenplaatherkenning (ANPR) uitgebreid met drie nieuwe camera’s. Er staat er één op de Lage Kaart en één op de Donksesteenweg. De derde op de Elshoutbaan is een gemeenschappelijk project met de gemeente Schoten.

Een ANPR-camera is een slimme camera die nummerplaten herkent van voertuigen die de paal passeren. De lokale politie van Brasschaat gebruikt die vooral voor verder onderzoek, de herkenning van gestolen of geseinde wagens en verkeersdoeleinden als snelheid meten. Ook chauffeurs met een vervallen keuring of zonder verzekering kan de camera herkennen.

Sluitend netwerk

Het netwerk van dergelijke camera’s in Brasschaat is sinds 2013 permanent in ontwikkeling. Toen deden de slimme camera’s hun intrede op de Sint-Jobsesteenweg. In 2015 kwam er een site op de Bredabaan ter hoogte van de Zwaantjeslei en de grens met Wuustwezel bij. Een jaar later kwamen er ANPR-camera’s gekoppeld aan een trajectcontrole op de Essensteenweg. Sinds 2017 zijn er op de Kapelsesteenweg en de Hoogboomsesteenweg eveneens camera’s op gesteld.

Nu komt er dus De Lage Kaart en de Donksesteenweg bij. De camera op de Elshoutbaan is aangekocht samen met de gemeente Schoten. Die registreert voertuigen op het grondgebied van Schoten en op dat van Brasschaat. De uitbreiding kadert in de intentie van het Brasschaatse gemeentebestuur om het ANPR-netwerk rond de gemeente helemaal sluitend te maken.