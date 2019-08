Dorpsdag in teken van 75 jaar bevrijding Toon Verheijen

20 augustus 2019

12u31 0 Brasschaat De dorpsdag op 1 september staat dit jaar in het teken van 75 jaar bevrijding. De dag wordt feestelijk geopend met een stoet op de Bredabaan die volledig verkeersvrij is gemaakt.

Langs de straat staan verschillende kraampjes van verenigingen en handelaars en op verschillende plaatsen zullen themadorpen staan. Zo is er een cultuurdorp, een jeugddorp en een sportdorp. In het jeugddorp kunnen de jeugdverenigingen een legeropleiding krijgen. In het cultuurdorp zijn werken van kunstenaars te bewonderen. Het sportdorp staat zoals altijd op het Armand Reusensplein. De sportclubs laten zich weer van hun beste zijde zien. Vergaap je aan spectaculaire demo’s van Pivolté, AcroIIGym, Eireann dance Academy, Gym Harop en No Limits.

Op de vooravond van de dorpsdag wordt in Theater Hemelhoeve de oorlogsfilm The Monuments Men. Gratis tickets kunnen besteld worden via dorpsdag@brasschaat.be. Om het thema van 2019 in de verf te zetten, bouwt Defensie een parcours op de parking van de Oude Baan. Je kan ook zelf de oorlogsheld spelen en proberen te ontsnappen uit een escape room anno 1945. Die staat ter hoogte van Bredabaan 427. Er zijn ook allerlei optredens voorzien. Band of 4 Brothers speelt voornamelijk jazzmuziek uit de tijd van de invasie tot aan de bevrijding. Ze geven in de loop van de namiddag concertjes op verschillende plaatsen. De And’re Zusjes katapulteren je terug naar de tijd van de Andrew Sisters met dezelfde swingende en aanstekelijke muziek. Ze treden op ter hoogte van het Van Hemelrijckplein.

Major & Major zijn twee heren die zich mengen onder het publiek. Ze pakken uit met heroïsche verhalen over het einde van de oorlog. Ze zijn ook steeds op zoek naar de beste kroeg en de mooiste meisjes.