Dorpsdag Brasschaat ook geannuleerd door corona Toon Verheijen

05 mei 2020

17u28 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat heeft beslist om alle wijkconcerten, de 11-daagse, de 11-juliviering en zelfs de dorpsdag van begin september niet te laten plaatsvinden uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen.

“Het wordt duidelijk dat er een gunstige evolutie merkbaar is in de coronacrisis, maar in de komende weken en maanden is voorzichtigheid nog steeds een gezonde reflex", zegt schepen Carla Pantens (N-VA). “Grote bijeenkomsten zijn dan ook zeker geen evidentie. “Daarom heeft het Brasschaatse gemeentebestuur de beslissing genomen om enkele grote evenementen dat het zelf organiseert in de komende maanden en weken te annuleren. Zo ook de Dorpsdag die jaarlijkse duizenden bezoekers telt, de populaire 11-juliviering, de 11-daagse én alle wijkconcerten deze zomer.”

Alternatieven

De beslissing wordt ruim op voorhand genomen, maar dat is een bewuste keuze. “Zo laten we niemand in onzekerheid. Wel worden er nog alternatieven gezocht in samenwerking met handelaars en verenigingen en de dienst toerisme om er een leuke zomer in eigen dorp van te maken.”