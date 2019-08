Dieven aan de haal met twee Audi’s en Mercedes op parking Sportoase Elshout: “De daders hebben ongelooflijk veel lef gehad of denken dat ze niets te verliezen hebben” Toon Verheijen

22 augustus 2019

23u24 0 Brasschaat Dieven zijn donderdag in de late namiddag aan de haal gegaan met drie personenwagens: twee Audi’s en een Mercedes. Opvallend: de sleutels werden gestolen uit de lockers in het zwembadcomplex. De politie is met een onderzoek gestart. De vermoedelijke daders staan op camerabeelden. “We weten zelf niet meer goed wat we nog extra aan veiligheid kunnen doen”, zegt Michael Schouwaerts, directeur voor Sportoase.

Drie zwemmers die donderdagnamiddag wat baantjes wilden gaan trekken in het zwembad Sportoase, moesten even slikken toen ze op de parking van het zwembad kwamen. Hun wagen, respectievelijk twee Audi’s en een Mercedes, stonden er niet meer. Ze gingen er meteen melding van maken bij de zwembadverantwoordelijken en die haalden er de politie bij. “De drie wagens zijn nagenoeg op hetzelfde tijdstip verdwenen”, bevestigt Barbara Cloet, de kersverse zonechef van de politiezone Brasschaat. “We zijn uiteraard meteen meteen onderzoek gestart. Meer details kunnen we momenteel niet vrijgeven.”

Bizar

Sportoase zelf zit enorm verveeld met de zaak. “Wij doen al het mogelijke om dergelijke zaken te vermijden”, zegt directeur Michael Schouwaerts. “De feiten zijn ronduit hallucinant te noemen. We hebben hier echt te maken met een meer dan georganiseerde bende. We hebben ook camerabeelden waarop de mogelijke verdachten duidelijk te zien zijn. We hebben die beelden ook meteen overgemaakt aan de politie. Dit is echt niet normaal meer en eigenlijk is het ook redelijk alarmerend.”

Veiligheid

De daders hebben vermoedelijk al vanop de parking hun mogelijke slachtoffers in de gaten gehouden. Wanneer die hun wagen geparkeerd hadden en naar binnen gingen om te gaan zwemmen, zijn zij vermoedelijk gevolgd en hebben ze net als alle andere klanten een ticketje gekocht om in het zwembad te geraken. Hoe ze dan uiteindelijk de lockers hebben open gekregen, is niet helemaal duidelijk. Klanten steken een muntstuk van 2 euro in de kast en dan kunnen ze de locker op slot draaien. Het feit dat niet alle drie de slachtoffers meteen doorhadden dat hun sleutel was gestolen, wil meer dan waarschijnlijk zeggen dat er geen duidelijke braakschade was aan de lockers. “Wij hebben overal in ons gebouw camera’s hangen behalve uiteraard in de kleedkamers”, zegt Schouwaerts. “Dat kunnen we gezien de privacy gewoon niet maken en dat lijkt ons ook niet meer dan normaal. Het is op zich al jammer dat we bijna overal camera’s moeten hangen, maar blijkbaar zijn er toch personen die denken dat ze niets te verliezen hebben of die een onvoorstelbare lef tonen om dergelijke feiten te plegen. Want uiteindelijk kom je het zwembadgedeelte echt pas in als je betaald hebt. Ik weet echt niet wat we nog aan ons systeem kunnen verbeteren. Natuurlijk gaan we de volgende dagen ons personeel de opdracht geven om nog alerter te zijn en de controle te verscherpen. Maar helaas lijkt het erop dat je mensen met slechte bedoelingen nooit zult kunnen tegenhouden. Uit de grond van mijn hart en dat meen ik: waar gaan we naartoe als we zelfs in een zwembad met serieus wat controle niet meer honderd procent gerust kunnen gaan zwemmen ? Ergens word ik daar moedeloos van.”