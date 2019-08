Dief doet zich voor als genodigde voor trouwfeest en gaat ervandoor met schilderij van 4.000 euro Annelin Marien

26 augustus 2019

17u02 0 Brasschaat Een dief is twee weken geleden doodleuk het Kasteel van Brasschaat buiten gestapt met een schilderij van 4.000 euro onder de arm. Er was die avond een trouwfeest bezig in het kasteel, maar niemand merkte de dief op. Conciërge Wilfried De Winter (58) is de eigenaar van het schilderij: “De bladblazer had hij ook gestolen, maar die heeft hij teruggebracht!”

Wilfried De Winter lag zaterdagnacht 10 augustus te slapen, toen hij om 3 uur iemand hoorde binnenkomen. Wilfried werkt en woont als conciërge in het Kasteel van Brasschaat, met zijn vrouw en vier kinderen tussen de 18 en 26 jaar. “Ik dacht dat het één van mijn kinderen was die thuis kwam van een feestje, maar toen ik ‘s ochtends wakker werd, zag ik dat mijn duurste schilderij weg was”, zegt Wilfried. HIj is antiekverzamelaar, en heeft in zijn woning meerdere schilderijen hangen. Het schilderij is 1m75 hoog, en er staat een kasteeldame op met grote hoed. Het schilderij is onlangs nog geschat: het is 4.000 euro waard.

Ik snap niet dat je dat durft, zo nonchalant overal doorheen lopen, en dan nog doen of je bij de gasten van het trouwfeest hoort Wilfried

Sjofel op trouwfeest

In het kasteel, waar vaak bedrijfsevenementen en privéfeesten worden gehouden, was op die zaterdagavond nota bene een trouwfeest bezig. “Achteraf hoorde ik van de vader van de bruidegom dat hij de dief nog had aangesproken. Hij herkende hem niet, en vond dat hij nogal sjofel gekleed was voor op een trouwfeest, maar de dief zei dat hij ook uitgenodigd was.” Op camerabeelden is te zien hoe de dief doorheen het feest is gelopen op de benedenverdieping, via de trap naar boven komt, en met het schilderij onder de arm met de lift weer naar beneden gaat, om zo doodleuk naar buiten te wandelen. “Ik snap niet dat je dat durft, zo nonchalant overal doorheen lopen, en dan nog doen of je bij de gasten van het trouwfeest hoort.”, zegt Wilfried.

Bladblazer

Wilfried had de man nog nooit gezien, maar op de camerabeelden is te zien dat het om een blanke man van rond de 30 jaar gaat, met een petje op van de NY Yankees. “Ik heb natuurlijk meteen de politie gebeld, en de camerabeelden binnengebracht.” Wat gek is, is dat de dief diezelfde zaterdag al eens binnen was geweest. “Ik heb hem op een beeld zien buitengaan in een leren vest, en toen had hij de bladblazer van het kasteel bij. Later op de camerabeelden komt hij opnieuw binnen in andere kleren, zet hij de bladblazer terug, en steelt hij het schilderij. Ik heb gevraagd of de politie geen vingerafdrukken kon maken van de bladblazer, maar dat is onmogelijk.”

Extra slot

“Ik woon hier nu 23 jaar, en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Je moet het toch maar durven, zo ergens binnen stappen en doodleuk een schilderij van de muur halen en ermee buiten wandelen! Ik ben nu niet bang in mijn huis, maar het is toch een vreemd gevoel dat iemand zomaar is binnengekomen. Ik vertrouw het niet meer, en heb een slot laten bijzetten, ook op de lift, zodat dieven daarmee toch al zeker niet boven geraken.”