De Mick gebruikt hoogtechnologisch looptoestel Alfons Schryvers

21 juni 2019

AZ Klina campus De Mick, in Brasschaat, zet in op het gespecialiseerd zorgprogramma voor patiënten met een niet aangeboren hersenletsel en investeert hiervoor in het allernieuwste C-Mill toestel voor revalidatie. Dit hoogtechnologische toestel gebruikt virtual en augmented reality om de patiënten beter, efficiënter en leuker te laten oefenen. Een niet aangeboren hersenletsel zoals een beroerte, hersenbloeding of hersentrauma na een ongeval, verandert het leven van de patiënt en zijn familie ingrijpend. Het uitgangspunt van dit gespecialiseerd zorgprogramma is dat de patiënt zijn zelfstandigheid zo maximaal mogelijk herwint en zijn levenskwaliteit zo maximaal mogelijk verbetert. En daar draagt dit innovatieve toestel zeker toe bij zegt Dr. Schouteden, fysisch arts. “Het toestel legt de patiënt heel concrete praktijksituaties voor. Zo stapt hij bijvoorbeeld over kleine of grote obstakels, moet hij obstakels vermijden, moet hij versnellen of vertragen. Via een camera analyseren we continu het gangpatroon van de patiënt. Dit alles gebeurt voor de patiënt in een aangename spelomgeving waardoor hun motivatie om te oefenen en plezier te beleven nog groter wordt”.