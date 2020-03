Dag van de Zorg mag niet doorgaan door coronavirus Toon Verheijen

09 maart 2020

11u12 0 Brasschaat De Dag van de Zorg die normaal op zondag 15 maart zou plaatsvinden in het Centrum voor Therapie en Teambuilding Enso in Brasschaat is afgelast door het coronavirus.

Op zondag 15 maart 2020 zou normaal in heel Vlaanderen de 9e editie van de Dag van de Zorg plaatsvinden waarbij meer dan 200 zorg- en welzijnsorganisaties die dag hun deuren zouden openen voor het grote publiek. Dat was ook het geval voor Enso, een gloednieuw centrum voor therapie en teambuilding, dat deel uitmaakt van OLO vzw. In Ensō begeleiden ze kinderen, jongeren en hun gezin, bieden ze teambuildingsactiviteiten aan en verhuren ze een grote polyvalente ruimte.

Corona

“De organisatie van Dag van de Zorg heeft, na overleg met de bevoegde ministers en op basis van input van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, beslist dat de Dag van de Zorg niet mag doorgaan naar aanleiding van het Corona-virus. Als deelnemende organisatie zullen we vanuit Ensō dus ook de deuren gesloten houden op zondag 15 maart”, klinkt het.

Eerder dit weekend geraakte bekend dat een moeder van enkele jeugdspelers van hockeyclub Dragons in Brasschaat het virus zou hebben.