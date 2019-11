Crazy Crochet gaat voor wereldrecord dekentjes haken: “Overdonderd door het succes, want ze maken in 162 gemeenten dekentjes voor ons” Toon Verheijen

20 november 2019

16u55 2 Brasschaat De initiatiefnemers van Crazy Crochet gaan op 8 december een poging doen om het wereldrecord haken te verbeteren. De opbrengst gaat volledig naar de vzw Villa Max. “We zijn overdonderd door het succes, want in 162 gemeenten maken ze dekentjes voor ons!”

Kathy Vanden Broeck en Yves Bisschops lanceerden in december 2018 het zotte idee om het wereldrecord haken aan te vallen. Ze gingen op zoek naar zoveel mogelijk deelnemers die een dekentje van 1 op 1,5 meter wilden haken. Het werd een succes want overal in het land werden spontaan opgerichte haakclubjes, in scholen, tijdens workshops in wolwinkels, in kloosters en rusthuizen. “Nog steeds krijgen we elke dag nieuwe aanmeldingen en zijn we getuige van fantastische samenwerkingen en initiatieven. Maar het is toch vooral de echte verbondenheid die ons heeft geraakt”, zegt een ontroerde Kathy Vanden Broek.

162 gemeenten

Eén jaar later worden in niet minder dan 162 gemeenten dekentjes gehaakt voor Crazy Crochet. En het ging nog verder dan dat, ook familie en vrienden in het buitenland wilden meehelpen waardoor er ook nog vanuit 5 continenten dekentjes toekwamen in Brasschaat.“Tot hiertoe hebben we meer dan 4.000 dekentjes mogen ontvangen. En er zullen er nog volgen want in al onze inzamelpunten liggen nog dekentjes klaar om opgehaald te worden”, aldus een tevreden Yves.

Wereldrecord

Op zondag 8 december 2019 valt Crazy Crochet het wereldrecord grootste gehaakte poncho aan in Brasschaat op de site van Bielebale en Sportoase Elshout aan de Zwembadweg 5. Op diezelfde dag, na de officiële opmeting van het wereldrecord, start onmiddellijk de verkoop van al die prachtige dekentjes tvv vzw VillaMax. “Het wordt een speciale dag met theater en verhalenvertellers, een hapje en een drankje, muziek en heel veel warmte”, zeggen de organisatoren. “Crazy Crochet sluit officieel af op 21 december tijdens De Warmste Week en exact 1 jaar na de start van het project. We gaan gaan dan naar Kortrijk om de cheque van de verkochte dekentjes te overhandigen aan Music for Life. Crazy Crochet helpt niet alleen Villa Max maar ook nog verschillende andere goede doelen zoals Saying Goodbye, Casa Callenta en Kabas want zij krijgen achteraf een deel van de dekentjes als een warm, liefdevol geschenk.”

Meer info op http://www.vzwvillamax.be/kom-in-actie/crazy-crochet