Coronacrisis steekt stokken in de wielen van Rotonde Classic Toon Verheijen

22 september 2020

14u43 1 Brasschaat De G-wielerwedstrijd Rotonde Classic zal dit jaar niet doorgaan “Door de coronacrisis hebben we het evenement definitief moeten afgelasten”, vertelt organisator Pascal Devers.

De Rotonde Classic wordt sinds enkele jaren georganiseerd in Maria-ter-Heide. Het programma bestaat uit een belevingskoers en twee G- wielerwedstrijden. De derde editie van Rotonde Classic zou in normale omstandigheden zijn doorgegaan op zondag 4 oktober. Het coronavirus beslist daar nu anders over. “De nationale bond, Parantee-Psylos, heeft beslist om alle sportieve activiteiten op de kalender af te gelasten. Wij moeten dit respecteren”, zegt organisator Pascal Devers.

Teleurstelling

De annulering is niet alleen een tegenslag voor de organisatie maar het is ook een teleurstelling voor de deelnemers. Ans Van Thillo keek al lang uit naar een nieuwe belevingskoers: “Het leuke aan Rotonde Classic, is dat we op straat kunnen fietsen en dat er aan de kant van de weg veel volk staat om voor ons te supporteren. De sfeer onder de fietsers zit ook goed. Het is leuk om in een grote groep te kunnen rijden. Ik hoop dat het volgend jaar wel kan doorgaan.”