Confetti’s, Dixies en Highstreet: jaren ’70-’80-’90 met dé dj’s van toen in Nieuwithof Toon Verheijen

26 juni 2019

17u14 0 Brasschaat Veertigers en vijftigers kunnen vrijdagavond hun hartje ophalen. Ben Mouling, de man achter Radio Mordern, is er in geslaagd om dj’s uit het nachtleven in het Antwerpse en de Noorderkempen te overtuigen terug achter de draaitafels plaats te laten nemen. Patrick Gypen, Marc Van Baelen en Serge Ramaekers - onder meer gekend van de Confetti’s - bijten de spits af. In augustus en september volgen nog twee edities in de pop-up Nieuwithof.

Ben Mouling startte een kleine vijftien jaar geleden met Radio Mordern met de bedoeling de sfeer uit de jaren ’50 opnieuw tot leven te brengen. Een concept dat aanslaat, want vijftien jaar later organiseren ze nog altijd meer dan eens een feestje. En dat bracht het creatieve brein van Ben Mouling op het idee om dat concept breder open te trekken. “Met Oldskool Belgium wilden we feesten organiseren aangepast aan de sfeer en geschiedenis van de gemeente waarin we te gast zijn. Zo zaten we al in Gent, Leuven, Lier en Antwerpen onder meer.” Het was in Antwerpen dat Ben merkte dat er nog potentieel zat meer naar het noorden.

Dixie’s en Highstreet

Dixie’s in Brasschaat, Highstreet in Hoogstraten, de Carré in Willebroek, de Reflex in Westerlo. De enige is gebleven. Of andere namen als Alma, BBC, Chalet of City Club. De enige is er nog altijd. De andere is geschiedenis. Maar ze waren het speelterrein van de DJ-grootmeesters uit de jaren ’60-’90 zoals Patrick Gypen, Marc Van Baelen en Serge Ramaekers. Die laatste kent iedereen ook ongetwijfeld van ‘The Sound of C’ van The Confetti’s. En het zijn net die namen die op de eerste editie van Oldskool Brasschaat staan nu vrijdagavond vanaf 20 uur in Nieuwithof. “En het is weer net als vroeger toen iedereen nog om 20 uur begon uit te gaan”, lacht Ben Mouling. “We hebben al gemerkt dat het voor heel wat veertigers en vijftigers een leuke avond is vol herinneringen. Ik denk dat iedereen wel iets zal herinneren van een avond in een discotheek: je vrouw leren kennen, grappige anekdotes, misschien een compleet uit de hand gelopen avond (lacht).”

Disco en New Wave

Naast vroeg beginnen en redelijk vroeg eindigen (om 2 uur stopt de muziek, red), hanteert Moulin nog een gouden principe. Géén house. “Die muziek was er toen nog niet. Dus neen, we houden het op disco, new wave, een beetje new beat. Dat was en is nog altijd de enige echte dansmuziek. Oldskool Brasschaat lijkt nu al een succes, want we hebben meteen besloten om er in augustus en september nog een tweede en derde editie bij te doen. Dan komen Erik Vandamme, Peter Hoogland, Mike Thompson, Thierry Blomme, Steve Murphy en Ronald Van Amerongen achter de draaitafel. Ook de vroegere baas van Dixie’s komt langs net als de ‘baas’ van The Confetti’s die blijkbaar in Zuid-Afrika woont ondertussen. En hopelijk komt bij al onze gasten het besef terug: wauw wat hadden wij een zalige uitgaanstijd.”

https://www.facebook.com/events/316442832366677/