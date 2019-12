Cheque van 7.000 euro voor Rotonde Brasschaat Toon Verheijen

18 december 2019

09u39 0 Brasschaat Tijdens het jaarlijkse Sportgala van zorgvoorziening Rotonde werd de opbrengst van de G-wielerwedstrijd Rotonde Classic overhandigd. Organisator Pascal Devers en zijn vrijwilligersteam hebben een cheque van 7.000 euro kunnen overhandigen aan de cliënten van Rotonde Brasschaat.

“Als organisator wil ik iedereen bedanken voor de steun aan de G-Sporters. Ook dank aan het gemeentebestuur van Brasschaat voor de steun aan ons evenement voor de G-Sport”, aldus Pascal Devers. De opbrengst zal gebruikt worden voor de aankoop van een OPair 3 rolstoelfiets waarmee de rolstoelgebruiker vervoerd kan worden en een Twinny tandem zodat mensen met een verstoord evenwicht of slecht dieptezicht in het verkeer kunnen fietsen. De derde editie van Rotonde Classic zal doorgaan op zondag 14 juni 2020. Het wordt een herkansingswedstrijd voor het WK in Oostende.