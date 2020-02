Chef-patissier wint Vlaamse ondernemersprijs met ambachtelijke taartbasis: “Dit is van goudwaarde” emz

20 februari 2020

16u43 0 Brasschaat De jonge chef-patissier Serge Lamoral (31) uit Brecht heeft afgelopen donderdag de nationale ondernemersprijs ‘Starter van het Jaar’ van Unizo gewonnen. Samen met banketbakker Jens Van Bouwel (28) uit Brecht bracht hij in september 2019 met ‘Pastry Solutions’ ambachtelijke, kant-en-klare basissen voor taart en gebak op de markt . Op die manier willen ze de bakkerijsector redden. “Ik denk dat ons idee uitgekozen werd omdat het een oplossing biedt voor een actueel probleem”, licht Serge toe.

Vorige week kaapte Serge al de provinciale ondernemersprijs van UNIZO (Unie voor Zelfstandige Ondernemers) weg. Omdat Jens al in 2018 startte als zelfstandige bakker, vertegenwoordigde Serge, die in 2019 zelfstandige patissier in hoofdberoep werd, de onderneming ‘Pastry Solutions’. Op donderdag 20 februari nam ‘Pastry Solutions’ met zijn uitvalsbasis bij Bakkerij & Banket Service in Brasschaat deel aan de Vlaamse verkiezing. “We hadden gepersonaliseerde taartjes gemaakt. Het was moeilijk in te schatten of we kans maakten, omdat de projecten uit verschillende sectoren kwamen. Maar we hadden er wel een goed gevoel bij”, licht Lamoral toe.

De vijf juryleden beslisten uiteindelijk Lamoral te verkiezen als Vlaamse ‘Starter van het Jaar’. “De onderneming ‘Pastry Solutions’ biedt de patissiers een enorme tijdswinst en ademruimte. Door het voorbereidende werk te doen, hoeven zij zich enkel te focussen op de creativiteit. Dat Serge en Jens als twee jongemannen voor innovatie zorgen in een traditionele sector, die ook nog eens onder druk staat, heeft de jury overtuigd”, verduidelijkt Jelle Volckaerts, juryvoorzitter van UNIZO.

Netwerk

Ondertussen heeft ‘Pastry Solutions’ al 7.000 ambachtelijke taartbasissen verkocht. “De nationale erkenning is van goudwaarde, omdat het heel wat deuren zal openen. Zo zullen we een jaar lang ambassadeur van UNIZO zijn, die hun netwerk voor ons zullen openstellen. We zijn zelf volop bezig met nieuwe contacten te leggen. Omdat onze taartbasis een diepvriesproduct is, is ook het buitenland een potentiële afzetmarkt. Verschillende grote bedrijfsleiders hebben ons al laten weten dat ze ons in de buitenlandse export willen bijstaan. Het lijkt erop dat onze droom stilaan realiteit begint te worden”, besluit Lamoral.