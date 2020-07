CD&V ziet andere toekomst weggelegd voor oude pastorij in wijk Driehoek in plaats van verkoop Toon Verheijen

21u36 0 Brasschaat De bestuursmeerderheid in Brasschaat had plannen om de oude pastorijwoning in de wijk Driehoek van de hand te doen, maar de verkoop gaat (voorlopig) niet door en dat tot grote tevredenheid van oppositiepartij CD&V. Zij zijn een publieke toekomst weggelegd voor de woning.

Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie wilde het schepencollege van Brasschaat de pastorijwoning in wijk Driehoek verkopen. Die wordt momenteel gebruikt als noodwoning. De gemeente wil de woning verkopen voor ten minste 386.000 euro. “We hebben de verkoop tijdelijk kunnen uitstellen omdat er heel wat zaken nog niet in orde waren. Zo was er geen advies van het bisdom, wat wettelijk verplicht is. We zijn al-vast tevreden dat de verkoop hiermee tijdelijk is uitgesteld maar we hopen natuurlijk dat het schepencollege zijn standpunt wijzigt en de verkoop afblaast”, zegt Dirk de Kort.

Toekomst

CD&V ziet een andere toekomst weggelegd voor de woning. “Het huis is gelegen in een belangrijk deel van wijk Driehoek. Naast een kinderopvang zijn er nog heel wat andere invullingen die een meerwaarde kunnen zijn voor de wijk. Ik denk bijvoorbeeld aan een uitvalbasis voor fietskoeriers die boodschappen van de markt leveren bij ouderen, een ontmoetingsruimte, vergaderruimte voor de wijkverenigingen, een fietsbieb, …”, zo zegt wijkbewoner Bob Geysen.