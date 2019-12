CD&V wil elektrische deelwagens in Kaart en Driehoek Toon Verheijen

23 december 2019

Oppositiepartij CD&V ijvert er voor om zo snel mogelijk een elektrische deelwagen te plaatsen in de wijk Kaart en Driehoek. Volgens de partij bleek uit vorige bevragingen dat er wel effectief een vraag naar is.

De gemeente Brasschaat nam in de zomer van 2018 deel aan de actie ‘Stroomversnellers’ en het wist een subsidie van net geen 40.000 euro binnen te halen voor de aanschaf van twee Partago-wagens. De locaties die de meeste stemmen kregen waren Lage Kaart (115 stemmen) en Driehoek (49 stemmen). “De actie van Stroomversnellers was een buitenkans om mensen te charmeren met deze moderne vorm van deelmobiliteit”, want de enige wagen die nu tijdens de week beschikbaar is staat aan het gemeentehuis”, zegt raadslid en voormalig schepen van mobiliteit Dirk de Kort (CD&V).” Wij vragen dat de Vlaamse subsidies worden gebruikt om een elektrische deelwagen te plaatsen in wijk Kaart en wijk Driehoek”, zegt gemeenteraadslid Dirk de Kort (CD&V). Om deze vraag in de aandacht te zetten, plaatste CD&V de Partago deelwagen een voormiddag op het Kaartseplein.

Informatieavond

De partij houdt het niet bij deze vraag maar organiseert zelf ook een infoavond rond deelmobiliteit. “Inwoners kunnen ook zelf de handen in elkaar slaan en gezamenlijk een deelwagen aankopen. De voordelen en praktische zaken hierrond worden uitgelegd op de infoavond”, zegt Sven Simons. De infoavond vindt plaats op donderdag 30 januari. Inschrijven kan via Sven.Si@vanmoer.com