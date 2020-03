CD&V pleit voor meer steunmaatregelen voor handelaars en PvdA voor meer aandacht voor zorgverleners Toon Verheijen

31 maart 2020

18u53 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat gaat een hele reeks maatregelen nemen als tegemoetkoming naar de handelaars na de coronacrisis. Oppositiepartij CD&V is blij, maar had wel gehoopt dat het bestuur nog iets verder zou gaan. Zij pleiten onder meer voor extra financiële steun. Rob Eeman van PvdA pleit dan weer voor een fatsoenlijke screening van de bewoners én het personeel van het woonzorgcentrum Vesalius.

De gemeente Brasschaat heeft ook steunmaatregelen uitgewerkt voor de lokale handelaars na de coronacrisis. Zo lang er geen belasting op reclamedrukwerk tot ten minste deze zomervakantie geheven worden, komt er een halvering van de tarieven voor reclame in de parkbode, wordt de blauwe zone tijdelijk afgeschaft en wordt er een half jaar lang geen standgeld gevraagd voor de markt- en foorkramers.De oppositie is blij dat de maatregelen genomen worden, maar voor CD&V mogen ze nog een stapje verder gaan. “Voor vele handelaars betekent dit een groot inkomstenverlies en veel onzekerheid”, zegt Niels de Kort (CD&V). “Als we niets serieus ondernemen, gaan er veel zaken verdwijnen. De naweeën van de crisis zullen voelbaar zijn van de kleinhandel tot de grotere industrie en de logistieke sector.”

Actieplan

De partij heeft zelf een actieplan uitgewerkt om de lokale handelaars extra te ondersteunen. “Wij zijn in actie geschoten toen we merkten dat andere gemeenten maatregelen aankondigden. In Kalmthout heeft burgemeester Lukas Jacobs vorige week al een heel actieplan bekend gemaakt. Wij pleiten voor een een premie van 500 euro bovenop de Vlaamse hinderpremie. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt de “starterspremie” uitgebreid naar alle handelaars. Door deze uitbreiding kunnen niet enkel starters maar ook de gevestigde handelszaken een premie kunnen aanvragen. Laat het ons beschouwen als een doorstartpremie. Daarnaast willen we zoals in Kalmthout een cadeaubon ter waarde van 10 euro voor iedere inwoner van Brasschaat ongeacht de leeftijd. Die kan worden verdeeld in de gemeente van zodra de getroffen winkels opnieuw open mogen. Een uitstel van betaling voor een periode van minstens twee maanden voor de betaling van de belastingen waarvoor ondernemingen het aanslagbiljet al ontvangen hebben.”

Screening

Rob Eeman van PvdA, die zelf verpleegkundige is, pleit dan weer voor een betere screening van bewoners en personeel van het wzc Vesalius. “Momenteel zijn er geen besmettingen vermoeden ze en dat is fijn, maar het is ook fijn als dat zo zou blijven”, zegt Eeman. “Mijn bezorgdheid is vooral dat we eigenlijk niet weten of er besmettingen zijn, want er wordt niet gescreend. We weten dat er tekorten zijn en dat betreuren we, maar zeker in geval van woonzorgcentra zijn het vooral personeelsleden die elke dag het rusthuis verlaten die mogelijk het virus mee binnenbrengen en kunnen overdragen op de bewoners. Door het gebrek aan maskers voor het personeel, is het risico op besmetting nog groter. Nu worden vooral maatregelen genomen die gebaseerd zijn op symptomen bij bejaarden en personeel . Dit is een beetje met de natte vinger. Personeelsleden kunnen de afstandsregels niet nakomen. Ze hoeven twee aan twee te werken bij zwaar zorgbehoevende patiënten. En dit gebeurt zonder masker. Hoogstens één masker wordt voorzien per zorgverlener per dag. Mensen wassen, kleden, tanden poetsen, toiletbezoek……gebeurt zonder maskers, indien er geen vermoeden van besmetting is.”

Levering

De komende dagen zouden er 50.000 mondmaskers geleverd worden in Brasschaat die verdeeld zouden worden over AZ Klina en het woonzorgcentrum. “Ik zou graag hebben dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van alle zorginstellingen in Brasschaat om de preventie voor zorgvragers en verleners te verbeteren.”