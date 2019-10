CD&V dient klacht in wegens procedurefout: “Schepen Karina Hans maakt pijnlijke beginnersfout in dossier rond borgestelling hockey” Toon Verheijen

17 oktober 2019

17u53 0 Brasschaat De gemeenteraad keurde in september een vraag van KHC Dragons goed om borg te staan voor een lening van 480.000 euro. Volgens oppositiepartij CD&V moet die beslissing geannuleerd worden door een procedurefout. “Schepen Karina Hans (N-VA) had niet mogen deelnemen aan de stemming.” Karina Hans zegt dat er niets aan de hand is.

Hockeyclub KHC Dragons heeft plannen om te investeren in de club en heeft daarvoor een lening van 480.000 euro aangevraagd. De club denkt die zelf te kunnen aflossen, maar de banken vroegen wel een borgstelling van de gemeente. De oppositie uitte tijdens de gemeenteraad al bedenkingen, maar uiteindelijk werd het plan oppositie tegen meerderheid wel goedgekeurd. Maar net daarin schuilt volgens oppositiepartij CD&V het probleem. “Schepen Karina Hans is getrouwd met één van de bestuurders van de club en mag daarom bij de bespreking én de stemming niet aanwezig zijn. Nu is er wel een borgstelling goedgekeurd aan de club waar haar man bestuurder van is. Dat is belangenvermenging en dus verboden in Vlaanderen. Wij hebben klacht ingediend bij de provincie.”

Van een nieuweling kan je zo'n fout nog begrijpen, maar niet van iemand die al zes jaar schepen is geweest Niels de Kort

Beginnersfout

De CD&V fractie is niet mals. “Elk nieuw gemeenteraadslid krijgt een opleiding van de VVSG waarin heel duidelijk wordt uitgelegd wanneer je niet bij een beslissing aanwezig mag zijn. Van een nieuweling zou je een dergelijke beginnersfout nog kunnen verwachten maar schepen Hans draait al zes jaar mee. Dat maakt het helemaal onbegrijpelijk. Het gaat niet op om de verantwoordelijkheid voor deze beginnersfout bij de gemeentelijke administratie te leggen. Het is in eerste en laatste instantie aan de mandataris zelf om na te gaan of er sprake is van belangenvermenging in de zin van artikel 27 van het gemeentedecreet. Dit is een echte, onbegrijpelijke beginnersfout. Het getuigt van amateurisme en dat leidt nu tot problemen voor onze hockeyclub. De beslissing tot borgstelling zal nu moeten worden geannuleerd” zegt Niels de Kort (CD&V).

Natrappen

Schepen Karina Hans (N-VA) ontkent dat er een probleem is. “Mijn man is geen bestuurder van de vzw dus volgens ons is er geen probleem. Anders was ik bij de bespreking en de stemming echt wel buiten gegaan. Bovendien is het een beetje een kromme redenering van CD&V om zelf tegen te stemmen en nu zegt dat het bijzonder jammer is dat de lening niet kan doorgaan. Ik noem dit natrappen.”