Cateraar en feestzaaluitbater kijken met gemengde gevoelens naar versoepelde maatregelen: “De vraag is of mensen nog durven te feesten” emz

24 september 2020

19u51 0 Brasschaat Vanaf 1 oktober gelden er bij professioneel georganiseerde evenementen dezelfde regels als de horeca. Feestzaaluitbater Philip Wauters van Nieuwithof in Brasschaat en Ilse Delaere van cateringbedrijf Cook & Style in Wommelgem springen niet meteen een gat in de lucht. “Mensen boeken geen feest meer voor volgende maand, want binnen drie dagen zijn de maatregelen misschien weer anders”, aldus Wauters.

Ilse Delaere uit Schilde van het cateringbedrijf Cook & Style in Wommelgem kaartte al eind juni de coronamiserie in haar sector aan met een open brief aan federaal minister voor Werk & Economie Nathalie Muylle (CD&V). Eind juli richtte ze de werkgroep ‘Cateraars & Feestzalen’ op, waarin 400 cateraars en feestzaaluitbaters zich verenigen. Ondertussen zijn dat er al 560. “Cateraars en feestzaaluitbaters zijn een vergeten groep, maar wij zijn óók horeca”, zei Delaere.

Weinig beweging

En die noodkreet lijkt gehoor gekregen te hebben. Woensdag besloot de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen te versoepelen. Professioneel georganiseerde evenementen door feestzaaluitbaters en cateraars volgen vanaf 1 oktober dezelfde regels als horeca: geen maximumcapaciteit, met maximum 10 personen aan één tafel, verplicht zittend consumeren, sluiten om 1 uur en dansen blijft uit den boze. “Het is een grote vooruitgang dat we onder dezelfde regels als de horeca vallen”, aldus Delaere.

Alle cateraars en feestzalen zijn klaar om weer feesten te mogen verzorgen. Maar we rekenen er wel op dat de overheid eerstdaags communiceert wat de eventuele strengere maatregelen zijn bij een verhoging van besmettingen Ilse Delaere

Van een roodgloeiende telefoon is echter allesbehalve sprake. “Bij mij en mijn 560 collega’s van de werkgroep blijven de reservaties uit. Donderdag zei premier Wilmès dat de versoepelingen van woensdag snel zouden kunnen worden teruggedraaid. De vraag is of mensen nog gaan durven feesten. Er bestaat vrees om iets op voorhand vast te leggen. En daar is onze sector net op gestoeld.”

“Het is dus nog geen rozengeur en maneschijn. Bij heel wat collega’s worden communiefeesten gepland in oktober alsnog afgezegd, omdat staande recepties niet mogen en socializen aan andere tafels niet is toegestaan. Zelf hebben we nog wel een aantal directielunches, maar qua communiefeesten is het niks, nul. De algemene trend is dat er weinig beweegt. Alle feesten van september, oktober of november zouden normaal al in mei-juni vastgelegd zijn geworden. En bedrijven nemen het risico niet om personeelsfeesten of recepties te organiseren.”

Allesbehalve een rush

Bij Philip Wauters van Nieuwithof, een evenementenlocatie voor feesten en events, is de situatie niet veel anders. “Ik was wel tevreden toen ik het nieuws vernam, maar het zijn eigenlijk een beetje vijgen na Pasen. Vandaag heb ik nog geen reservatie binnengekregen. Een rush op boekingen is er niet. Ik denk dat ik dit jaar ook geen trouwfeesten meer ga hebben. Een trouwfeest plan je ook niet op een week: het is een proces van maanden tot zelfs jaren. De organisatie van het feest is een deel van het feest. De meesten beslissen om nog te wachten, zeker nu dansen nog niet mag.”

Onzekerheid

“Het is dan ook nog vraag in hoeverre de situatie zoals nu gaat blijven of de maatregelen weer bijgestuurd zullen worden”, zegt Wauters. “Alle cateraars en feestzalen zijn klaar om weer feesten te mogen verzorgen. Maar we rekenen er wel op dat de overheid eerstdaags communiceert wat de eventuele strengere maatregelen zijn bij een verhoging van besmettingen”, aldus Delaere.

Hoe ze de toekomst zien? “Ik denk wel dat de sector pas in maart 2021 op volle toeren zal draaien net omdat de boekingen lang op voorhand gebeuren”, zegt Delaere. Of de eindejaarsfeestdagen nog iets goed zullen maken, is volgens Delaere nog een vraagteken. “Het risico voor feestzalen om iets te organiseren is dan ook groot. We weten niet of er zaken niet gaan toegelaten zijn die nu wel weer mogen.”

Strijdvaardig

Het Nieuwithof zal vooral inzetten op outdoor publieksevenementen met een 200 à 300 gasten. “Dit weekend is er opnieuw een Oldskool-evenement, volgende week een Afterwork. We zijn ook al bezig met het Winterdorp. De komende zes tot twaalf maanden lijkt buiten dingen organiseren de enige garantie”, vertelt Wauters.

Ook Cook & Style blijft strijdvaardig. “Na zes maanden ben ik wel een beetje uitgeteld. Maar ons bedrijf bestaat al 15 jaar. Het is als een baby. We willen het niet loslaten. Daarvoor is het veel te belangrijk”, besluit Delaere.

Lees ook: Brasschaatse middenstanders over hún strijd tegen corona: “Ik blijf vechten voor ‘mijn kind’, al bijt ik mijn tanden erop stuk”