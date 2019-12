Casa Callenta krijgt cheque van 21.000 euro na benefietconcert Toon Verheijen

23 december 2019

14u39 0 Brasschaat Casa Callenta, een organisatie die zich probeert in te zetten voor mensen met kanker en hun naasten door dingen te organiseren, heeft een mooie cheque van 21.000 euro in ontvangst mogen nemen. Dat was de opbrengst van een benefietconcert van Eddy et les Vedette ‘Femme Fatale’. Isabelle Arntz.

Het idee om een benefietconcert te organiseren is ontstaan toen Isabelle naar een voorstelling van Eddy et les Vedettes is gaan kijken in de Bourla in Antwerpen. Hij bracht er een ode aan de ondertussen overleden dames van het Franse lied zoals France Gall, Julliette Greco, Françoise Hardy. “Ik was op dat ogenblik zelf in behandeling voor borstkanker en had net twee lotgenoten verloren aan kanker. Ik besefte ook dat ik door de jaren heen veel lieve vrouwen was tegengekomen. Vrouwen die net als ik hun ziekte probeerden te overwinnen naast de zorgen voor de kinderen en het huishouden.”

Drie keer kanker

In 2010 werd er bij haar zoontje lymfenklierkanker vastgesteld op zesjarige leeftijd. Het was een hele heftige periode getekend door chemotherapie en bestraling waar haar zoontje goed is van hersteld. In 2012 is Isabelle haar vader onverwacht overleden aan acute leukemie, voorafgegaan door chemotherapie en isolatie. En dan komt in december 2017 de diagnose van agressieve borstkanker. Ze heeft in die jaren eerst als mantelverzorger gezorgd voor haar zoontje, later voor haar papa om tenslotte zelf patiënt te worden.

De steun die ze kreeg van vrouwen die ze vaak niet kende en die elk hun verhaal en verdriet hadden. “Dikwijls komen er bij heel wat vrouwen nog eens financiële zorgen bij. Voor de patiënt en de mantelverzorger was er na de behandeling en de verzorging niet veel ruimte meer voor de soms broodnodige ontspanning. Het idee om iets te willen terugdoen, was geboren. Want Casa Callenta probeert door het organiseren van ontspannende of informatieve activiteiten, mensen met kanker uit hun isolement te halen en ze in contact te brengen met lotgenoten. Hun deur staat ook open voor familieleden en mantelverzorgers.”