Brouwerij D’Oude Caert lanceert opnieuw drie feestbieren Toon Verheijen

04 december 2019

18u26 12 Brasschaat Brouwerij D’Oude Caert pakt dit najaar uit met drie exclusieve versies van de tripel. Het bier heeft niet minder dan twaalf weken gerijpt op whisky- of wijnvaten. En wat het nog specialer maakt: de brouwers hebben het risico genomen om het bier ook deels op vat te steken waardoor het getapt kan worden. “Het is gelukt. Maar goed ook want anders hadden we een paar honderd liter in de gootsteen kunnen gieten.”

Kane Janssens en Denis Vinken lanceerden enkele jaren geleden hun eerste feestbier en sindsdien is het een beetje een traditie geworden. Dit jaar pakken de heren uit met drie speciaalbieren: een Whisky Barrel Portwood Finish, een Whisky Barrel Sautern Wood Finish en een Chardonnay Barrel. “Vooral de whiskyvaten zijn wel speciaal”, vertellen Denis en Kane. “Het gaat om de vaten waarop de Schotse whisky een tweede rijping krijgt. We hebben uiteindelijk maar een achttal vaten kunnen strikken en vier vaten van de Chardonnay in Frankrijk. Dat maakt het toch net iets specialer. Wat we daarna met de vaten doen, is nog niet helemaal zeker. We houden ze bij, maar een nieuw bier op zetten gaat niet.”

Delicaat

Bier laten rijpen op eiken vaten is altijd een delicaat proces. Het daarna bottelen en op vat steken nog meer. “Maar het is gelukt”, lachen de brouwers. “Er kruipt best wel wat tijd in want je moet de vaten twaalf weken lang elke dag eigenlijk proeven. Maar we zijn trots op het resultaat. We bieden het exclusief van het vat aan in Perron Noord tussen 13 december en begin januari. Daarnaast uiteraard ook in flesjes via onder meer Toerisme Brasschaat, kaashandel Lourdon, slagerij Pieters en enkele drankenhandels.”