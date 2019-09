Brouwerij D’Oude Caert chartert Spitfire voor lancering nieuw bier: “Precies zoals in WO II” Ben Conaerts

01 september 2019

13u45 0 Brasschaat De Brasschaatse brouwerij D’Oude Caert heeft zaterdag haar Bevrijdingsbier ‘The Liberator’ gelanceerd, ter ere van 75 jaar bevrijding van Brasschaat. Het bier werd ingevlogen met een authentieke Spitfire, precies zoals in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Het zorgde voor een bijzonder spektakel aan het Gunfire Museum.

Promotie maken voor de lancering van een nieuw bier is altijd een goed idee. Maar de microbrouwers van D’Oude Caert hebben de lat nu wel héél hoog gelegd. Voor de voorstelling van hun Bevrijdingsbier ‘The Liberator’ zaterdag hadden ze speciaal een originele Spitfire gecharterd. Die kwam vanuit de vliegbasis van Kleine-Brogel naar het Gunfire Museum in Brasschaat gevlogen met de eerste lading van het nieuwe bier. Een uniek gebeuren dat vanzelfsprekend heel wat bekijks lokte.

“We sluiten hiermee aan met de traditie”, zeggen brouwers Denis Vinken en Kane Janssens. “In de Tweede Wereldoorlog lustten de soldaten aan het front ook graag een biertje. Om dat bier tot bij hen te kregen, werd een Spitfire ingezet. De tonnen bier werden onder de vleugels van het vliegtuig bevestigd, op de plaats waar anders de bommen hingen. Door de hoogte en de snelheid van het tuig werd het bier automatisch gekoeld en kon het dus koel gedronken worden. Heel praktisch dus.”

Militaire geschiedenis

Dat het duo een Spitfire heeft kunnen charteren, is vooral te danken aan een goede samenwerking met het 349 Squadron uit Kleine-Brogel. “We hebben voor hen eerder dit jaar al een bier gebrouwen in het kader van de 21 juli-viering. Dat bier, dat toen in beperkte kring is gepresenteerd, hebben we nu herwerkt met de focus op de plaatselijke geschiedenis. In het etiket van ‘The Liberator’ vind je bijvoorbeeld de frontlinie van de Canadese soldaten die ons bevrijd hebben en een QR-code die je doorlinkt naar het verhaal van de bevrijding van Brasschaat.”

“We hebben geprobeerd om de geschiedenis van de Brasschaatse bevrijding op een volledige maar toegankelijke manier te vertellen”, vervolgt Denis. “Met aandacht voor alle aspecten: van de rol van de plaatselijke scouts tot de rol van de Witte Brigade. Daar is heel wat werk ingekropen, want we hebben ongeveer 360 pagina’s militaire geschiedenis moeten samenvatten. Maar we vonden het belangrijk, zeker nu in het jaar van 75 jaar bevrijding van Brasschaat, om dat stuk geschiedenis opnieuw van onder het stof te halen.”

Bevrijdingsborrel

‘The Liberator’ is een volledig ambachtelijk gebrouwen, blond Tripelbier met een alcoholpercentage van 8 procent. Het bier zal in gelimiteerde oplage te verkrijgen zijn tot na de zomer van 2020, onder meer bij de vzw Toerisme Brasschaat en verschillende lokale horecazaken. Op zondag 8 september organiseert D’Oude Caert op het Armand Reusensplein ook een Bevrijdingsborrel, waar het nieuwe Bevrijdingsbier geserveerd zal worden.