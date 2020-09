Bronzen medaille voor D’Oude Caert op de World Beer Toon Verheijen

17 september 2020

10u53 0 Brasschaat Kane Janssens en Denis Vinken van D’Oude Caert uit Brasschaat hebben met hun Tripel d’Oude Caert Barrel Aged, de whiskyversie, een bronzen medaille gehaald op de World Beer Awards.

Ze deden dat in de heel specifieke categorie van ‘flavoured wood aged’, zeg maar bieren gerijpt op eikenhouten vaten. “Het basisbier was onze bestaande tripel die we een drietal maanden hebben laten rijpen op de houten vaten waarin whisky zat”, zeggen de twee hobbybrouwers. “Het was de eerste keer dat we er aan mee hebben gedaan en zijn best wel trots op het resultaat. Uiteindelijk is ons bier een van de 300 van de 2.200 bieren die een medaille krijgen. We hadden maar één bier ingezonden. Voor ons toch ook een teken dat de kwaliteit van ons bier goed zit.”

Dit jaar komen er ook weer speciale edities aan. “We bieden het bier één maal per jaar aan tussen november en maart. Dit jaar hebben we in het assortiment whisky barrel aged sauternwood finish en bourbon barrel aged”, klinkt het nog bij de brouwers.