Broers openen derde vestiging van Domino’s Pizza Toon Verheijen

09 juni 2019

08u59 3 Brasschaat De broers Burak en Halit Ak hebben zaterdag hun derde franchisezaak geopend van Domino’s Pizza aan de Bredabaan. In 2020 plannen ze in de buurt ook nog een vierde zaak.

De twee broers startten drie jaar geleden bij Domino’s Pizza en ondertussen hebben ze al drie zaken die ze runnen. “Toen we bij Domino’s begonnen te werken, wilden we al snel een eigen zaak”, vertellen de broers. “Domino’s heeft een eigen ‘Academy’ waardoor je de kans krijgt om door te kunnen groeien. Natuurlijk komt het niet vanzelf. Je moet wel de nodige passie hebben en hard willen werken. We zijn ook blij dat we hier toch een beetje werkgelegenheid mee scheppen. We willen ons ook inzetten om bijvoorbeeld jeugdinitiatieven te ondersteunen in Brasschaat.”

Na Deurne, Merksem en Brasschaat komt er ook nog een vierde winkel in 2020. Om de bewoners in Brasschaat kennis te laten maken met de verse pizza’s houdt de vestiging van dinsdag 11 juni t/m 16 juni een openingsactie. Bij bestelling van een pizza, kost de tweede pizza 2 euro. De actie is alleen geldig bij afhalen. De winkel is iedere dag geopend van 11 tot 22 uur en op vrijdag en zaterdag tot 22.30 uur.

Domino’s Pizza heeft wereldwijd ruim 16.000 vestigingen in meer dan 89 landen. In België zijn er tachtig zaken.