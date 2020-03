Breipakketten vliegen de deur uit : “Je wordt er rustig van” Toon Verheijen

29 maart 2020

09u23 2 Brasschaat Dominique Tibax bleef als zelfstandige niet bij de pakken zitten toen de overheid besloot om door de coronacrisis niet-essentiële handelszaken te sluiten. Ze opende - ondanks dat ze het nooit zag zitten - toch maar een webshop. Resultaat: de breipakketten vliegen de deur uit.

Zeven jaar geleden ruilde Dominique Tibax het luchtvaartleven als stewardess in voor een eigen breiwinkeltje op vaste grond. De zaak draait goed, maar net als veel andere zelfstandigen moest ze bij het begin van de coronacrisis de deuren sluiten. “Ik wilde de klanten niet zomaar in de kou laten staan dus besloot ik dan toch maar een webshop in elkaar te steken”, lacht Dominique Tibax. “Een schot in de roos blijkbaar, want de bestellingen blijven binnenkomen. Het is echt boksen om alle pakketten samen te stellen en snel te kunnen leveren aan de klanten. Ik ben letterlijk van ‘s morgens tot ‘s avonds bezig met de pakketten samen te stellen.”

Rustgevend gevoel

Volgens Dominique is het logisch dat meer mensen willen breien. “Ze hebben nu meer tijd, maar het geeft ook een rustig gevoel. De ritmische bewegingen en het repetitieve handelen werkt kalmerend en vermindert angst en depressie. Na enkele minuten breien daalt je hartslag en bloeddruk. In deze onzekere stressvolle tijden is breien dus zeker een zinvolle bezigheid. Het maakt je gezonder en gelukkiger. Dat je nadien een hippe zeer draagbare trui of vest erbij hebt, is de kers op de taart.”

http://www.dostore.be